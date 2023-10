Mayela Laguna revela que quiere entrar a un reality, en medio del escándalo con Luis Enrique Guzmán

Mayela Laguna habló de su historia con la familia Pinal y aseguró tenerles miedo.

Tremendo escándalo desató un comunicado en el que los abogados de Luis Enrique Guzmán dijeron que él se había sometido a una prueba de ADN que resultó negativa respecto al hijo de Mayela Laguna.

Por su parte, los abogados de Mayela también emitieron un comunicado en el que afirman que Luis Enrique no habría solicitado el consentimiento de ella para realizar dicha prueba.

Luego de la revelación de los abogados de ambos respecto a la paternidad biológica, Mayela concedió una entrevista en la que dijo tener miedo a la familia Pinal y los acusó de presuntamente, “mandar matar gente”.

“No me considero tan valiente, o sea, esta familia está c*brona, o sea, mandan matar gente, en todos lados tienen conexiones, o sea ahorita salgo y me atropellan. Sí (tengo miedo), no sé si es miedo pero sí me impone, sí es mucho más poderosa que yo en todos los sentidos, entonces pelear contra ellos sí me da miedo”.

“Nunca me sentí protegida, simplemente son una familia muy importante en este país, no temo por mi vida, temo por muchas cosas pero sí me da miedo”, agregó cuando habló del antes y después de vivir con Luis Enrique, de quien se separó hace aproximadamente 6 meses.

La ex del hijo de Silvia Pinal también reveló que vivió violencia en su relación y que no sabe qué habría sido de ella si seguiría junto a él, “ahorita tengo muchos más temas por resolver, a mí nadie me corrió, yo me fui, no sé qué me hubiera pasado si me hubiera quedado. Sí hubo violencia”.

Respecto a por qué no hace una denuncia ante las autoridades o alza la voz públicamente al respecto, ahora que el feminismo ha empoderado a las mujeres a no tener miedo, Mayela comentó: “No sabes cómo son (la familia), te voy a enseñar en mi celular cómo me (hablan). Yo lo sé (que a las mujeres se les escucha) pero no me considero tan valiente”, indicó.

Mayela dijo que vivió supuesta violencia con Luis Enrique / Instagram: @Luisenriquigp

Mayela Laguna desea entrar a un reality show

En la entrevista, Mayela Laguna dijo que le gustaría entrar a un reality show y no por fama, “me gustaría que vean el otro lado, normal, cómo soy en la vida, no lo que piensa la gente, no sobre los Guzmán, sobre los Pinal. Yo también tengo una identidad, mi hijo es mi hijo no de nadie más. Que conozcan lo que es Mayela que por algo estoy en esta Dinastía, yo tengo también lo mío, tengo una historia bastante padre que contar”.

Mayela también expresó que no se considera una persona famosa y que en ese sentido “ no le llega ni a los talones” a sus exsuegros, la primera actriz Silvia Pinal y el cantante Enrique Guzmán, “ha sido fama colateral”, explicó.

Mayela quiere estar en un reality para que la conozcan como es, asegura / Instagram: @luisenriquegp

Mayela Laguna habla de la polémica con Luis Enrique y su vida tras su separación

La ex de Luis Enrique también fue cuestionada sobre lo que pasó cuando no pudo ver a su hijo por muchos días y tuvo que abrirle los ojos al hermano de Alejandra Guzmán a través de la televisión, “ya vi a mi hijo, soy muy feliz, tenemos ya un acuerdo firmado así de, cada semana uno y uno, o sea eso es muy bueno”.

Mayela explicó que hubo un cambio en Luis Enrique al estar al pendiente de la salud de su hermana Alejandra y dejó de querer salir con ella de fiesta para quedarse en casa, eso sí, siendo atendido por ella.

“Yo lo acepté, yo iba por las chelas, le cocinaba, le limpiaba, pero ya llegó un punto en el que nació (el niño) que o sea sí él pero en ese momento (el niño) era mi prioridad, ya no era la misma de antes y pues no le gustó”, dijo.

Así captamos en 2020 a Mayela Laguna llevándole sus cartoncitos a Luis Enrique / TV Notas

Mayela también habló sobre Silvia Pinal, de quien se expresó con mucho amor, “Increíble, es problema de edad (sus problemas de salud), la verdad es que mi exsuegra está muy bien.. de ella solo tengo que decir que es un orgullo que sea abuela de mi hijo… la amo y la adoro”.

Sobre Frida Sofía dijo que la conocía pero no tenía ninguna relación y dijo también que con Alejandra ya tampoco existe, a pesar de que eran muy unidas, “las edades son diferentes, no hay relación y con Alejandra no la hay, siempre la hubo, ahorita no hay”.

Agregó, “éramos amigas (no hablamos) desde mayo, pero sí éramos amigas, ella siempre me dio cosas muy buenas en el sentido de aprender de ella, cosas, ropa, siempre muy detallista, viví con ella varios años nuevo, varias navidades, y la conozco de ‘pe a pa’”, agregó.

Hasta la fecha, Mayela va a Alcohólicos Anónimos a donde entró por la depresión por no ver a su hijo, “vi a Dios, mi forma de pensar cambió completamente, me di cuenta que no soy ninguna víctima, que nosotros creamos nuestro destino, que todo tiene una consecuencia y cada hecho también. Soy mucho más positiva gracias a eso”, finalizó.