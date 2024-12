Mónica Marbán llama “miserables” a los hijos de Silvia Pinal por no querer liquidar a Efigenia Ramos

En medio de la polémica por la lectura del testamento de Silvia Pinal, se ha especulado que Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán tuvieron un fuerte enfrentamiento con Efigenia Ramos, asistente de la actriz, por negarse a pagarle el dinero que le corresponde por más de 30 años de servicio.

En la más reciente emisión de ‘Todo para la mujer’, Maxine Woodside contó que había platicado con Pasquel, quien, además de aclarar que todavía no se lee el testamento de su madre, aseguró que sí se liquidará a Efigenia como corresponde.

Pese a la aclaración de la primogénita de la dinastía Pinal, Mónica Marbán, gran amiga de Silvia Pinal y exadministradora de su teatro, le pidió a los hijos de la fallecida celebridad que no fueran tan “miserables” y le pagaran a Ramos.

Silvia Pinal / Archivo TVNotas

Mónica Marbán arremete contra los hijos de Silvia Pinal

En entrevista para ‘Sale el sol’, Mónica, quien fue cercana a Pinal por años hasta que la despidieron como administradora del teatro, señaló que los hijos de su gran amiga recibirán “mucho dinero”, por lo que no tienen “excusas” para negarse a darle una buena liquidación a Efigenia Ramos.

“Espero que cada quien se conforme con lo que le quedó y sean felices. Yo espero que mi amiga se haya acordado de ella (Efigenia Ramos) y, si no, que ellos (los hijos de Silvia Pinal), que son tan unidos y que van a recibir tanto dinero, la liquiden como debe de ser”, expresó.

Marbán recordó a los supuestos malos tratos que ciertos exempleados del teatro de Silvia Pinal denunciaron en su momento y pidió a los hijos de la celebridad que no fueran tan “miserables” y reconocieran el esfuerzo que han hecho tanto estos extrabajadores como la propia Efigenia.

Mónica Marbán “¿Por qué no reconocerlo? Por miserables”

También aprovechó para aclarar que no necesita “pelear” por dinero, pero que se le hace muy injusto que, además de acusarla de presuntamente hacer “desfalcos”, no se le pagara lo que le correspondía cuando la despidieron como administradora del teatro: “No está bien lo que hicieron. La Pasquel debió investigar antes de hablar”, indicó.

Mónica Marbán arremete contra los hijos de Silvia Pinal / Captura de pantalla

Mónica Marbán defiende al exestilista de Silvia Pinal acusado de robo

En otra entrevista para ‘Ventaneando’, Mónica no dudó en defender a Érick, el exestilista de Silvia Pinal acusado de haberse robado varias joyas de la actriz a raíz de una foto viral en la que se le ve portando su collar de rubies.

De acuerdo con la amiga de la actriz, esa imagen se tomó hace ya varios años, además de que, probablemente, la también productora de televisión fue quien le prestó la joya en ese momento.

“Silvia estaba plena de sus facultades, se lo ha de haber prestado. No sé a quién le mandó la imagen. A la mejor a Efi, que es la que sabe todo de la vida de todos. No sé que pasó, pero yo te puedo asegurar que Érick jamás tomó nada. El collar debe estar allí (en la casa de Silvia). Esa foto tiene muchos años”, apuntó.

Para finalizar con la conversación, señaló que su despido del teatro de Silvia Pinal, aparentemente, se debió a una discusión que tuvo con una de las hijas de Luis Enrique Guzmán: “No le gustó y, en el primer momento que pudo deshacerse de mí, lo hizo. Yo no debo nada, que aclare la situación”, concluyó.

Mónica Marbán defiende al exestilista de Silvia Pinal / Captura de pantalla

Érick Cerón, exestilista de Silvia Pinal, defiende su inocencia

En una llamada al programa ‘Ventaneando’, Érick Cerón defendió su inocencia y señaló que no teme a que la familia Pinal quiera denunciarlo por el supuesto robo de las joyas.

“Esta foto tiene desde el 2009 y está comprobado. Si me quieren demandar, pues la tendrán que levantar. Obviamente, me tienen que comprobar todo. Ahora sí que yo qué”, manifestó

Hasta el momento, la familia de Silvia Pinal no se ha pronunciado ante este asunto. No obstante, en su momento Sylvia Pasquel pidió que ya no se hicieran más “chismes” sobre su familia.

