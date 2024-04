Montserrat Oliver reveló experiencia espiritual que termina en lo peor: “Sentí que se les pasó la dosis”

El 19 de mayo de 2014, Montserrat Oliver recibió una noticia devastadora: se enteró del fallec1mient0 de su madre, la señora Rosa María Grimau, debido a complicaciones de salud.

La presentadora abrió su corazón en una entrevista y reveló que cayó en una profunda depre... tras perder a su mamá.

“Mi madre era como un ancla, un cimiento. Cuando se fue, sentí que el suelo se me desmoronaba. Aunque ya éramos adultos, fue un golpe muy duro. Al principio, no quería admitir que estaba depri..., pero perdí el interés en absolutamente todo”, comentó la exmodelo en una entrevista para el canal de YouTube ‘Abre la caja de’ de Isabel Lascurain. Montserrat Oliver

“Decía: ‘No le temo a la muer.... Mi mamá se ha ido, así que puedo irme cuando quiera’. Nunca consideré quitarme la..., pero me preguntaba: ‘¿Cuál es el propósito de...? ¿Enamorarse de nuevo? ¿Envejecer?’”, añadió.

Montserrat Oliver se sumió en una profunda depresi0n y llegó a un punto en el que probó la llamada como medicina s4p0 de Sonora.

Checa: Checa: William Levy y Elizabeth Gutiérrez: Filtran video de policías en su casa, lágrimas, gritos y ¿una mujer?

La conductora con camisa blanca / Instagram: @montserrat33

¿Qué es el s4p0 de Sonora?

Es una especie, que habita en el desierto de Sonora, en el noroeste de México y en el suroeste de Estados Unidos. Secreta una sustancia en glándulas de su piel. Esta sustancia ha sido utilizada tradicionalmente en ciertas prácticas chamánicas y rituales en algunas culturas indígenas de América del Norte por sus propiedades para facilitar “viajes”.

Checa: Kalimba confía en que su inocencia se probará tras ser vinculado a proceso y negarse a llegar a acuerdo

Montserrat reveló que casi pierde la vida al probar la “medicina de s4p0 de Sonora”.

“Casi muer0. Lo fum3 sin entender muy bien qué era ni que iba a pasarme. No quería dejarme ir. Sentí que la dosis que me habían dado se les había pasado y me decían que me dejara ir, pero tenía miedo porque yo sentía que si me dejaba ir, iba dar mi último aliento, me iba quedar ahí”. Montserrat Oliver

“Después de resistirme, no me dejé llevar, pero me relajé y me imaginé abrazando a alguien que quería, sintiendo que todo estaría bien. Sentí que era parte de la tierra, del aire, del agua. Cuando volví, estaba muy presente en mi vida”, explicó.

Montserrat afirmó que, aunque la experiencia fue impactante y en cierto modo enriquecedora, no tenía intención de repetirla y finalmente logró ir superando el duelo por su madre con el paso de los años.

“Pero me quedé asustada nunca lo quise volver a hacer”y hasta se me quitaron las ganas de m0r... porque me dio miedo, pero después me di cuenta que no estaba lista para probarlo en ese momento”, concluyó.

Checa: Elizabeth Gutiérrez estaría pagando la factura de infidelidades de William Levy con una enfermedad