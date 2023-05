Natalia Téllez quedó angustiada con la predicción de su lectura de tarot en Netas Divinas

La conductora suele compartir sus experiencias como madre primeriza, quien reflexiona sobre una nueva maternidad.

Natalia Téllez se llevó una inesperada sorpresa en la pasada emisión de Netas Divinas, programa que conduce junto a Paola Rojas, Consuelo Duval, Daniela Magun y Galilea Montijo.

Una tarotista, quien visitó el programa les leyó las cartas a alas conductoras del programa y una de las tiradas dirigida a Natalia Téllez la dejó preocupada.

La actriz y presentadora de 37 años, quien se convirtió en madre en febrero de 2022, podría enfrentar una pérdida que podría ser dolorosa para Natalia, quien se encuentra en búsqueda de un equilibrio, según la tarotista.

La conductora de 37 años forma parte del panel de Netas Divinas y anteriormente fue conductora de Hoy. / Facebook: Netas Divinas

La tarotista le dice a Natalia Téllez que deberá sacrificar a algo a favor de su equilibrio

“Vas a decir que es lugar común, pero esta es una mamá pendientísima de su casa, de sus problemas de sus situaciones, que está tratando de equilibrar su vida y va tener que renunciar a algo para mantener el equilibrio”, comentó.

“Entonces si ha algo que vas a tener que sacrificar a algo en función de mantener el equilibrio en tu casa y en tu hogar” reitero la tarotista, “¿o sea de chamba?, preguntó Galilea Montijo y la mujer respondió afirmativamente.

La conductora afirmó que no se está separando, pues su novio Antonio Zabala,no acepta sus ideas liberales / Instagram: @natalia_tellez

Natalia Téllez se mordía las uñas mientras escuchaba la tirada de tarot que hasta la Gali le dijo “Chuli no te comas las uñas no pasa nada” y le pidió “mientras dejes series y películas, pero no dejes Netas Divinas, todo está bien”.

Sus compañeras en Netas Divinas tras escuchar a Natalia hablaron acerca de casos similares. / Instagram: @natalia_tellez YouTube: @Unicable

Sin embargo, la conductora más joven del programa expresó: “qué feo” y se quedó visiblemente preocupada sobre que es lo que tendría que sacrificar en caso de que la predicción de la tarotista se hiciera realidad.