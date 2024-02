Nicki Nicole: señalan que la cantante y su equipo supuestamente agredieron a una fan durante un concierto

Nicki Nicole sigue pasando por momentos complicados tras su polémica ruptura con Peso Pluma, luego de una supuesta infidelidad por parte del cantante.

Recordemos que el cantante de corridos tumbados fue captado en Las Vegas tomado de la mano de la influencer y modelo Sonia Sahar. Las imágenes rápidamente se hicieron virales, por lo que minutos después Nicki Nicole confirmó la ruptura a través de una historia en su cuenta de Instagram.

Cabe señalar que la argentina se encuentra en estos momentos realizando un tour por Latinoamérica y en medio de su ruptura se suma un nuevo escándalo para la joven, ya que presuntamente ocasionó un grave accidente a una de sus fanáticas.

Nicki Nicole y Peso Pluma / Instagram: @nicki.nicole

Una mujer asegura haber tenido un accidente en el concierto de Nicki Nicole

A través de la plataforma de TikTok, una mujer identificada como Emilia compartió un video en el cual contó su supuesta experiencia en un reciente concierto de Nicki Nicole en Bolivia.

De acuerdo con la joven, todo marchaba bien, pero de un momento a otro, el equipo de la rapera comenzó a lanzar botellas de agua a los asistentes durante el show. Aunque no calcularon el riesgo que esto implicaba, una botella supuestamente la golpeó directamente en el rostro.

Nicki Nicole “Entre ella y la producción empezaron a tirar botellas de agua, y me cayó una botella en el ojo. Mi amiga emocionada levanta la botella y dice: ‘mira tengo la botella de Nicki Nicole’, pero a mí me cayó en el ojo y tengo cinco puntos”.

Fan de Nicki Nicole sufre accidente en su concierto / TikTok

Tras el impacto de la botella, su ojo comenzó a sangrar y el personal de seguridad la sacó del show a la fuerza para que pudiera recibir ayuda médica. La mujer aseguró que no quería irse del lugar ya que anhelaba escuchar a la argentina.

“Como estábamos bien adelante, el guardia nos saca a la fuerza para llevarme a emergencias. Llegamos ahí (a emergencias) y solo me limpiaron, me dijeron que eran enfermeros y que el seguro no cubría porque esto era para un servicio plástico”. Nicki Nicole

La joven comentó que el equipo de Nicki Nicole no se hizo cargo de lo sucedido

En palabras de la chica, tuvo que acudir a una clínica privada, le tuvieron que dar suturas y ella tuvo que pagar la atención médica y las medicinas de su propio bolsillo, pues el seguro del evento se negó a hacerse responsable del incidente.

“Quiero aclarar que al día siguiente, mi hermano fue a hablar sobre el tema porque el seguro no me cubrió nada. No quisieron hacerse responsables de nada, no nos dieron nombres de nadie y entonces todo salió de mi bolsillo. Una pena, una lástima su organización”.

Finalmente, la joven confesó que no está enojada con Nicki Nicole, pero lamentó no poder ver el show completo. Hasta el momento, la argentina no se ha pronunciado al respecto del supuesto accidente de la joven en uno de sus conciertos.

