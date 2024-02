Manelyk González confiesa que ab0rtó a los 15 años, asegura que se arrepiente

Manelyk González, conocida como la chica realities, recientemente dio una entrevista a Yordi Rosado, para su canal de YouTube, en cual abrió su corazón y habló de varios momentos dolorosos para ella.

Una revelación que sin duda llamó la atención fue que la influencer confesó que estuvo embarazada cuando tenía 15 años. Sin embargo, debido a su corta edad decidió interrumpir su embarazo.

La joven recordó que fue con su primer novio cuando quedó embarazada a los 15 años.

“Yo le daba duro, y de repente a mí no me baja y me hago una prueba y embarazada a los 15 años, fue como qué hago, tenía 15 años, nunca pasó por nuestra cabeza si lo queríamos tener. No hay manera de ser lo que yo quería en mi vida”.

Mane aseguró que antes no había tanta información como ahora sobre el aborto, por lo que sin duda fue situación complicada para ella.

Checa: Ana Patricia Rojo se casa a los 50 años con misterioso hombre ¡así fue la boda!

La influencer comentó que buscó a su hermana para poder hacer el procedimiento, ya que a esa edad para Mane era un gasto fuerte.

“Yo le digo a mi hermana, me hice 4 pruebas y salieron todas positivas, a parte en ese entonces conseguir dinero para 4 pruebas era demasiado, ahora pensar en cuánto me iba a salir un aborto o tener un hijo, no sabía qué hacer”.

Mane aseguró que tenía muy claro que no quería ser madre a esa corta edad.

Ve: Nicki Nicole rompe en llanto en pleno concierto tras supuesta infidelidad de Peso Pluma

La también conductora compartió que su hermana mayor fue quien la llevó con el doctor que la dirigió a una clínica para que pudiera interrumpir su embarazo.

Mane narró la experiencia que vivió al llegar a la clínica y cómo fue todo este duro proceso.

Manelyk González

“Llegan me meten a una sala de quirófano y abajo hay una cubeta verde, me acuestan y me dicen que todo va estar bien, me empieza a amarrar... Llega el doctor, me anestesió y bye. Desperté y pensé en si me llegaría el arrepentimiento y tú no sabes si vas a quedar bien, mal, si vas a tener hijos... Eso me daba vueltas”.