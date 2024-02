¿Habrá segunda gira de RBD? Christopher Uckermann revela más detalles

La gira de RBD titulada Soy rebelde tour se convirtió en un total éxito, ya que los fanáticos de la agrupación tuvieron la oportunidad de disfrutar sus mejores temas en vivo tras 15 años de ausencia. ¡Fue un rotundo sold out!

Por esta razón, se habría considerado llevar a cabo una nueva gira en 2025. Esto fue revelado por el mismo Christopher Uckermann.

Alfonso Herrera habla de RBD y el reencuentro / Instagram: @rbd_musica

El cantante y actor expresó su deseo de hacer realidad la solicitud de sus seguidores en este sentido y compartió detalles sobre los posibles lugares donde podrían ofrecer estos espectáculos.

“Sí, definitivamente. Mira, obviamente estamos cerrando la primera fase del tour y, si se da, si el destino lo quiere, haremos una segunda fase, Latinoamérica, Europa del este y tal vez regresar a Brasil, ¿por qué no?”. Christopher Uckermann

Sin embargo, las ilusiones sobre una nueva gira habrían terminado debido a las nuevas declaraciones de Christopher, quien habría actualizado información en cuanto a este hecho.

RBD regresa con gran éxito al Foro Sol / Instagram / TVNotas

¿Habrá segunda gira de RBD?

A través de sus redes sociales, Christopher compartió con todos sus seguidores que de momento no hay nada confirmado en cuanto a una nueva gira de RBD, por lo que pidió a sus fans que esperaran información oficial de su parte y no de otros sitios.

“Compartir con ustedes que he visto ahí unas cuestiones de proyecciones de nuestros conciertos, eso no es oficial. Nuestro equipo ya lo va a empezar a revisar y decirles a ustedes que nosotros estamos trabajando en nuestro contenido y nosotros les haremos saber cuando sea algo nuestro y algo oficial”. Christopher Uckermann

Las palabras de Uckermann habrían sido un balde de agua fría para todos los fanáticos de RBD, por lo que varios externaron su desilusión.

Así lo dijo Christopher Uckermann:

“Tocará esperar”, “Deben estar agotados. Ya no están pa esos trotes jaj”, “Él no dice que no se vayan a reunir, sólo expresa que las proyecciones son falsas y que debemos esperar el comunicado oficial de parte de ellos”, fueron algunos comentarios.

Será hasta que la misma agrupación dé a conocer un comunicado oficial que sabremos si en un futuro se llevará a cabo una nueva gira.