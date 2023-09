Nicola Porcella agradecido, buscará la nacionalidad mexicana, aunque deberá elegir cuál conserva

El peruano Nicola Porcella sigue generando interés después de obtener el segundo lugar en el programa de telerrealidad ‘La Casa de los Famosos México’.

Su participación en el programa lo ha llevado a la fama, tanto así que ha firmado un contrato de exclusividad con Televisa y ha ganado el aprecio incondicional de los mexicanos. Por eso ahora, busca la nacionalidad mexicana, pero al parecer no será fácil.

Nicola explicó a los medios de comunicación que él tiene dos nacionalidades: la peruana y la italiana, por lo que le explicaron que no puede tener tres nacionalidades, por lo que él cree que deberá renunciar a una si quiere ser mexicano.

“Lo pedí, busqué, pero tengo dos nacionalidades. Entonces, estaba viendo el tema y me dicen que tres no puedo. Yo quería nacionalizarme por todos los temas que ya me quedo a vivir acá, pero estamos en eso. De repente tengo que abandonar una, porque tengo dos nacionalidades la peruana y la italiana”, dijo Nicola.

Nicola busca traer a su familia a México / Instagram: @nicolaporcella12

Ante la pregunta de cuál nacionalidad dejaría en caso de hacerle renunciar a una, aseguró que él es cien por ciento peruano, por lo que dejó entrever que sería la italiana de la que se despediría.