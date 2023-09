Nicola Porcella revela que está envuelto en problemas legales en México ¡Ya acudió a un abogado!

Nicola Porcella pidió a sus seguidores que dejen de atacar a los demás integrantes del team Infierno.

Nicola Porcella se ha asentado en México gracias al éxito y popularidad que obtuvo por su participación en La casa de los famosos México.

Sin embargo, los problemas legales se hicieron presentes a más de un mes de su estancia en tierras aztecas.

El famoso no contó con que su nombre artístico ya estuviera registrado como marca en Indautor (órgano desconcentrado encargado de proteger y fomentar los derechos de autor).

Nicola confesó que alguien ya registró su nombre. / Instagram: @nicolaporcella12

En un encuentro con las cámaras de Todo para la mujer, el actor de origen peruano reveló cómo se dio cuenta y qué hará ante esta controversial situación.

“Están registrando mi nombre. Ahorita tengo que mandar a un abogado para que, por favor, no registren mi nombre. Mil cosas están pasando”, comentó Porcella.

“Están registrando mi nombre como una marca. Entonces, no soy yo. Me están llegando muchos papeles, y no soy yo”, declaró.

Así lo dijo Nicola Porcella:

Nicola Porcella anda con problemas legales en México: “Están registrando mi nombre como una marca. No soy yo. Se están dando muchas cosas”. Además, pide que no le tiren ‘hate’ a sus ex compañeros del ‘Team Infierno’. #TodoParaLaMujer con @maxwoodside. pic.twitter.com/i6xeIGK2DK — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) September 20, 2023

Nicola Porcella pide que paren los ataques hacia sus compañeros del team Infierno

Nicola no dio más detalles de cómo buscará solucionar el tema de su nombre. Sin embargo, lanzó una petición a sus seguidores sobre el hate que le han tirado a él y a sus compañeros del team Infierno, en redes sociales.

Nicola pidió que no le tirarán hate a sus compañeros del team Infierno. / Instagram: @ponchodenigris

“Me apoya muchísima gente, pero hay mucha gente tirando hate por temas del team Infierno. El team Infierno ha sido una etapa muy bonita de mi vida, pero ahora cada uno está haciendo su carrera distinta”, dijo Nicola.

Concluyó: “Yo creo que cada uno estamos creciendo solos. Entonces no le tiren hate a nadie. (…) La verdad es que nos llevamos todos súper bien. Yo los quiero mucho”.