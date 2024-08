Nicola responde a Adrián Marcelo tras burlarse y decir que sin Wendy no estaría en el programa ‘Hoy’

No es ninguna sorpresa que Adrián Marcelo tiene un humor ácido que, en más de una ocasión, le ha causado controversias debido al tono elevado de sus chistes. Esta vez, ha vuelto a estar en el ojo del huracán tras burlarse de varios participantes de la primera temporada de La casa de los famosos México, transmitida en 2023.

El comediante aprovechó un momento mientras hacía ejercicio para lanzar comentarios sarcásticos sobre algunos de los famosos que participaron en la primera temporada. Entre las celebridades que fueron blanco de sus bromas estuvieron Nicola Porcella, Marie Claire, Emilio Osorio, Raquel Bigorra, y otros.

Nicola Porcella y Wendy Guevara discuten en LCDLFM / Facebook: Wendy Guevara y Nicola Porcella

¿Qué fue lo que dijo Adrián Marcelo sobre los participantes de ‘La casa de los famosos México’?

La primera víctima de sus chistes fue Emilio Osorio, hijo de Niurka, a quien ridiculizó por quedar en quinto lugar en la competencia, destacando que no contaba con una gran base de seguidores. “Hola, soy Emilio Marcos y no supe cómo quedé en segundo lugar”, dijo en tono burlón.

Paul Stanley tampoco se salvó de sus comentarios. Haciendo referencia a la temprana eliminación del conductor, Adrián Marcelo comentó: “Hola, soy Paul Stanley y no sabía que esto iba a ser tan difícil”, provocando risas entre los presentes.

Emilio Osorio es líder de la semana / Canal 5

Otra de las personalidades mencionadas fue Raquel Bigorra, cuyo paso por el reality también fue breve. Con su estilo característico, Adrián lanzó: “Hola, soy Raquel Bigorra y aunque tú no lo sabes, sí estuve en la temporada pasada de La casa de los famosos.

La modelo Marie Claire Harp también fue parte del repertorio del comediante. “Hola amigos, soy Marie Claire Harp y si no fuera guapa, no me conocerías”, bromeó mientras los demás, incluidos Ricardo Peralta, Gomita y Sian, se reían.

Adrián Marcelo en modo pre entreno escupiendo verdades de la temporada pasada JAJAJA



Y que se ataque quien se tenga que atacar, que mentiras no dijo 🔥🔥



SE MAMÓ con lo de Sergio Mayer 😆🤣#LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX2pic.twitter.com/vs3AYNejDR — 𝑺 𝑯 𝑬 𝑳 𝑩 𝒀 (@ShelbyT182) August 20, 2024

Nicola Porcella, uno de los concursantes más queridos de la primera temporada por su conexión con Wendy Guevara, también fue mencionado. Adrián insinuó que su éxito se debía exclusivamente a su relación con Wendy. “Soy Nicola Porcella y sin Wendy no habría quedado en segundo lugar, y si no se hubiera enamorado de mí, no estaría en ‘Hoy’ ahorita”, dijo con ironía.

Nicola responde a las burlas de Adrián Marcelo

Estas bromas no fueron del agrado de algunos, incluyendo al propio Nicola Porcella, quien no tardó en responder a través de su cuenta en X. “Y sin Wendy no me hubieras querido pagar para que vaya a tu pódcast. Te espero afuera con el mucho amor que te tiene la gente”, escribió el actor y modelo.

No es la primera vez que Nicola se enfrenta a las polémicas generadas por Adrián Marcelo. Anteriormente, cuando el comediante se burló de Gala Montes y las personas que sufren de depresión, Nicolla, quien padece este trastorno, fue claro en su postura. “Yo sufro de depresión y tengo que decirles que sí gané. Gané una nueva oportunidad de vida. Gané volver a sentir pasión por lo que hago (...) Fue México quien me ayudó”, comentó, respondiendo al desacertado comentario de Adrián Marcelo de que a los mexicanos “no les agradan las personas con depresión”.