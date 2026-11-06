¿Nieta de Plácido Domingo se casará con su primo hermano? ¡Revela que su familia aprueba el romance!

Una inesperada revelación puso a nieta de Plácido Domingo, Ivonne Armant, en el centro de la conversación. La actriz y exganadora de Gran hermano VIP confirmó que se casará con su primo hermano en 2027 y aseguró que cuenta con el respaldo de su familia. Incluso, adelantó que espera la presencia de su famoso abuelo en la ceremonia.

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¿Quién es Ivonne Armant, la nieta de Plácido Domingo que se casará con su primo hermano?

Ivonne Armant, nieta de Plácido Domingo, volvió a los titulares tras confirmar que contraerá matrimonio con Manu de Aldecoa, quien además es su primo hermano. La noticia generó sorpresa entre seguidores y usuarios de redes sociales debido al parentesco entre ambos.

La actriz, modelo y exganadora de Gran hermano VIP reapareció en televisión para hablar sobre esta nueva etapa de su vida y explicar cómo surgió la relación sentimental que hoy la llevará al altar.

Según contó, Manu es hijo del hermano mayor de su madre. Sin embargo, aseguró que no crecieron juntos ni compartieron una convivencia cercana durante la infancia, por lo que el vínculo amoroso surgió mucho después.

De acuerdo con Ivonne, fue hasta que tenía 27 años cuando comenzó a tener contacto real con él y, con el paso del tiempo, ambos desarrollaron una relación sentimental que terminó consolidándose.

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¿Por qué Ivonne Armant asegura que su relación con su primo hermano es diferente?

La nieta de Plácido Domingo explicó que una de las razones por las que decidió seguir adelante con la relación es que nunca existió una convivencia familiar estrecha durante los primeros años de vida. La famosa señaló que no se conocieron de la manera habitual en la que suelen relacionarse los primos que crecen dentro del mismo entorno familiar, algo que considera clave en su historia.

Por ello, sostiene que el parentesco nunca fue un obstáculo para enamorarse y construir un proyecto de vida juntos. Tras más de un año de relación, la pareja tomó la decisión de comprometerse y planear una boda que se celebrará el próximo 17 de septiembre de 2027 en Marbella, España.

La noticia ha provocado un intenso debate en redes sociales, donde algunos usuarios respaldan la libertad de la pareja para decidir sobre su vida amorosa, mientras otros han cuestionado la relación debido al lazo familiar que existe entre ambos.

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¿Qué dijo la familia de Ivonne Armant sobre la boda con su primo hermano?

Uno de los temas que más llamó la atención fue la reacción de la familia de la actriz ante una decisión que inevitablemente generó controversia pública. Lejos de encontrar rechazo en casa, Ivonne afirmó que ha recibido apoyo de parte de las personas más cercanas a ella, especialmente de su madre.

“Si yo soy feliz, todo está bien”, contó la famosa al revelar cuál fue la respuesta que recibió cuando compartió la noticia de su compromiso.

La declaración rápidamente llamó la atención porque desmonta las especulaciones sobre posibles conflictos familiares derivados de la relación. Para Ivonne, el respaldo de sus seres queridos ha sido fundamental durante esta etapa, especialmente porque entiende que se trata de una situación que puede generar opiniones encontradas.

La modelo dejó claro que, por encima de cualquier crítica externa, lo más importante es sentirse acompañada por quienes forman parte de su entorno más cercano.

¿Plácido Domingo asistirá a la boda de su nieta en Marbella?

Durante su participación en el programa Y ahora Sonsoles, Ivonne también sorprendió al mencionar a su famoso abuelo, el tenor Plácido Domingo. Aunque reconoció que desconoce cuál es la opinión personal del artista respecto a la relación con Manu, aseguró que espera verlo entre los invitados el día de la ceremonia.

“Mi abuelo, Plácido Domingo, va a ir a la boda” Ivonne Armant

La boda está prevista para realizarse en Marbella, ciudad donde Ivonne ha establecido su residencia durante los últimos años y donde también ha desarrollado distintos proyectos personales y profesionales.

Además de hablar sobre su compromiso, la exganadora de Gran hermano VIP recordó parte de su historia pública. Antes de alcanzar notoriedad en España, comenzó su carrera como modelo en México a una edad temprana y posteriormente participó en programas de televisión que impulsaron su popularidad.

También formó parte de espacios como Crónicas Marcianas, El programa de Ana Rosa, Nadie es perfecto y Supervivientes, además de haber sido relacionada con la revista Playboy, experiencia que recuerda con orgullo: “Nunca me voy a arrepentir. Para mí fue lo máximo”, expresó sobre aquella etapa de su carrera.