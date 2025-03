Nieto de Dulce ya sabe que su abuela murió; yerno de la cantante revela cuál fue su reacción

Han pasado tres meses desde el sensible fallecimiento de Dulce. La intérprete de ‘Tu muñeca’ murió el pasado 25 de diciembre, a los 69 años, mientras se recuperaba de una intervención en el pulmón.

De acuerdo con su hija, Romina Mircoli, la celebridad perdió la vida por un cáncer que comenzó en el riñón y terminó haciendo “metástasis” en el resto de su cuerpo. En su momento, la joven relató que los últimos días de su madre fueron muy complicados, pues le costaba valerse por sí misma.

“La condición fue empeorando mucho. Una cosa es cuando te cuentan, cuando escuchas lo que es el cáncer, y otra cosa es ver cómo se va comiendo a la persona que amas. Mi mamá toda la vida expresó que no quería que la gente la viera en malas condiciones”, dijo Romina.

En aquel entonces, Mircoli confirmó que aún no le habían dado la noticia a su hijo, quien era la mayor adoración de la cantante, resaltando que estaba buscando asesoría profesional para decírselo de una manera “responsable”.

A pesar de su condición, Dulce estuvo al pendiente de su nieto. De acuerdo con su yerno, Moisés González, la artista contactó a su nieto en Nochebuena (24 de diciembre) y le dijo lo mucho que lo extrañaba.

“Los últimos días su volumen de voz era muy bajito. Le costaba trabajo hablar, pero ese día hizo una videollamada con mi hijo y le dijo: ‘Mi amor, tu abu le sigue echando muchísimas ganas porque vamos a volver estar juntos pronto. Tu espérame allá en tu casita’”, contó Moisés.

Si bien la hija y el yerno de Dulce sostienen que, pese a todo, existía una buena relación familiar, el vidente Jorge Flores aseguró hace unos meses que la salud de la famosa empezó a mermar después de que Romina le prohibiera ver a su nieto.

Jorge Flores, el vidente de las estrellas

“Con la hija tenía una relación muy tensa, su nieto era su adoración, cuando Dulce fue a ver a su hija, esta no le dejó ver al nieto.: ‘A mi nieto lo adoro, porque realmente a mi hija ya no la quiero como antes, después de lo que me ha hecho’, así me dijo”.