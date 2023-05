Ninel Conde se defiende las críticas por abusar del botox: “La que puede y la que no, queso”

Ninel Conde fue contundente con respecto a su aspecto físico.

Aunque no es la primera vez que la cantante Ninel Conde da de qué hablar con respecto a su apariencia física, esta vez la famosa decidió no quedarse callada y lanzó un poderoso mensaje a sus detractores que la acusan de haber abusado de las inyecciones de bótox.

Esto luego de que la celebridad compartiera una historia en Instagram donde se dejó ver con la cara un poco más definida de lo normal, desatando rumores de que se había inyectado alguna sustancia en la cara, mientras que otros la señalaron de haber abusado también de los filtros.

Ninel Conde asegura que no hay forma en la que se note que abusó del bótox / Instagram: @ninelconde

Sin embargo, fue durante un encuentro con diversos medios de comunicación, que Ninel Conde explicó que las personas que la critican deberían dejar de hacerlo y mejor dedicar su tiempo a leer al respecto, para que entiendan cómo funciona la toxina botulínica.

Ninel Conde asegura que la que puede se puede poner bótox, y la que no, tiene que soportar / Instagram: @ninelconde

Te puede interesar: Sabrina Sabrok quiere hacer contenido para adultos con Ninel Conde ¡Hasta le quiere pagar!

“Y ustedes cómo saben cuando te pones mucho botox, por ejemplo ¿tú sabes cuál es el efecto? yo te pregunto ¿cuál es el efecto? Yo los invito a que lean, osea el botox no se puede notar cuando tienes mucho porque eso es una toxina que hace que los músculos se paralicen o se atenúen y no tengas tanta gesticulación, pero si se refieren a los fillers, al ácido hialurónico... mejor hay que leer”, dijo la actriz.

Aunque eso no fue todo, ya que también dejó en claro que cada persona podía hacer de su cuerpo lo que quería, siempre y cuando tuviera los recursos para hacerlo y no depender de los demás. “La que puede, puede y la que no, queso... ".

Ninel Conde presume con frecuencia sus rutinas de ejercicio y que está en el gimnasio / Instagram: @ninelconde

No te pierdas: ¿Maribel Guardia deja Lagunilla mi Barrio tras muerte de Julián Figueroa?