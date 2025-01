Ninel Conde toma drástica decisión ¿por las críticas a su físico? “Mi corazón se duele”

Ninel Conde ha causado mucha polémica por los drásticos cambios en su rostro. Si bien algunos opinan que se ve muy bien, otros consideran que su cara luce muy “extraña”.

En medio de todas las críticas a Ninel por la transformación de su cara, sorprendió a todos sus seguidores al anunciar por Instagram que se retiraba de manera temporal de las redes sociales.

‘El bombón asesino’ no explicó a detalle el motivo de su ausencia. Sin embargo, algunos lo han atribuido a los señalamientos por cómo luce su rostro, principalmente por el mensaje que lanzó para dar a conocer su decisión.

Ninel Conde / Redes sociales

Te podría interesar: Jesús Pérez Alvear: Asesinan al promotor musical vinculado a Ninel Conde y al narco

Ninel Conde, en medio de críticas por la apariencia de su cara, anunció su retiro de redes sociales

A través de un breve, pero contundente comunicado, la también cantante señaló que existen “cosas en su corazón que debe sanar” y por ello optó por alejarse de Internet.

Asimismo, le pidió a sus seguidores que no se preocuparan, pues se siente confiada en que pronto “estará bien”, señalando que, en estos días, su “equipo de redes” estará a cargo de sus plataformas.

“Con todo mi amor, les comparto que me ausento unos días de aquí. Necesito procesar cosas que, mi corazón, todavía se duele. Los amo y sé que voy a estar bien. Mi equipo de redes se queda con ustedes. Yo regresaré pronto. Los amo. Ninel”, expresó.

Ninel Conde anuncia que se va de redes sociales / Captura de pantalla

No te pierdas: Ninel Conde da una cachetada a su maquillista y el video se hace viral: ¡Amanecimos bravas!

Ninel Conde parte de las redes, internautas reaccionan, ¿no le creen?

Como era de esperarse, la noticia no pasó desapercibida en redes sociales y los internautas lanzaron opiniones divididas al respecto. Si bien algunos lamentaron esta situación, otros simplemente se burlaron diciendo que la ausencia de Ninel Conde en Internet es “algo mortal”. Incluso, la han acusado de “querer llamar la atención”.

Por otra parte, el equipo de Ninel ha limitado los comentarios en sus publicaciones en Instagram, aparentemente, por los señalamientos que ha recibido por su decisión.

Ninel Conde / Redes sociales

¿Ninel Conde tiene problemas de dismorfia corporal?

Desde que Ninel Conde comenzó con las modificaciones en su rostro, algunos internautas se han mostrado preocupados por su salud mental, afirmando que podría padecer “dismorfia corporal”, una enfermedad que se caracteriza por una obsesión con la apariencia física, haciendo creer a la persona que lo padece que tiene muchos defectos físicos que “debe arreglar”.

En este martes de TVNotas, hablamos con el doctor Gamaliel Román, más conocido como ‘el doctor de las estrellas’, quien nos platicó en exclusiva que la artista se encontraba “en el límite entre lo normal y anormal”.

“Hoy está en su mejor momento. Yo no le haría nada más. Está a punto de caer en el abuso y en el trastorno de dismorfia tanto facial como corporal. Debe ser tratada por un psicólogo”, indicó el experto.

Aunque su cambio facial ha dado mucho de qué hablar, Ninel ha expresado que se siente muy feliz y hasta le ha dicho a sus detractores que mejor “no la vean”.

“A veces me dan ganas de decir, ‘si no les gusta, váyanse a la ch…, déjenme de seguir. No vivo de esto’, yo no vivo de las redes sociales; a la gente que está ch… y ch…, por favor déjenme de seguir porque ni siquiera los leo, si supieran que tengo un equipo de redes, sus comentarios p… la verdad ni siquiera los leo, ni me intoxico”, manifestó hace algunos meses.

Mira: Martha Figueroa y Pepillo Origel reaccionan al cambio estético de Ninel Conde; ¿creen que se ve mal?