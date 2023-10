Ninel Conde y Jorge D’Alessio son criticados por querer protagonizar los conciertos de RBD

Pese a los señalamientos, las celebridades se hicieron virales al compartir imágenes junto a los RBD.

Hablamos con una persona del staff, quien nos contó que el productor, Jorge D’Alessio, no tuvo buenas reacciones por parte del público, luego de publicar un video con Anahí antes de su concierto con RBD en Houston:

“Lo que pasa es que Jorge está envuelto en un escándalo, sobre todo porque la gente lo tachó de falso y de querer colgarse de la fama del grupo RBD. Al parecer al público no le agradó la idea de que publicara el video, donde se le ve con Anahí en un carrito de golf”.

Además, nuestra fuente compartió el motivo por el cual D’Alessio, había sido fuertemente criticado:

“Sabemos que los fanáticos de RBD, no dejan pasar nada y explotan cuando algo no les parece bien, relacionado con sus ídolos del grupo. En esta ocasión se fueron en contra de Jorge, porque no les gustó que posteara el video con Anahí, argumentando que lo hacía para subir seguidores y aprovecharse del momento para sacar popularidad mediática”.

Una persona del staff nos contó que Jorge D’Alessio fue criticado por haber aprovechado el video que grabó con Anahi para conseguir seguidores / Redes sociales

Te podría interesar: Anahí rompiéndola en Nueva York en el tour de RBD, mientras su esposo, Manuel Velasco, cuida a sus hijos

Es por eso que la fuente señaló que la estrategia de Jorge había funcionado, tanto que consiguió un importante número de vistas en el video:

“La estrategia le funcionó a la perfección, ya que el video llegó a más de trescientas mil vistas y consiguió lo que quería, hacerse viral y ganar más followers. Algo que para una parte de los fans, no les pareció nada agradable esa técnica que usó, y yo te puedo confirmar que fue real”.

Además, nos contó que Jorge mostró actitudes que no eran adecuados, ya que el productor insistía en querer grabar con Anahí. / Redes sociales

De igual forma, la persona nos confirmó que las críticas eran ciertas, ya que él observó que las actitudes del cantante tenían un solo objetivo, el cual era grabar con Anahí:

“El señor Jorge llegó en un plan muy insoportable, de pronto sentía que el piso no lo merecía y algunos del equipo del mismo staff nos dimos cuenta de que andaba muy interesado en hacer video con Anahí. Entiendo que son familia, pero los que seguimos la carrera de la cantante, sabemos que no hacen muchas publicaciones juntos. Entonces te puedo confirmar que efectivamente él tenía intenciones de grabar con ella, para hacerse viral, era muy obvio, y lo mismo pasó con otra famosa”.

De igual forma, la fuente explicó: “La estrategia le funcionó a la perfección, porque el video llegó a más de trescientas mil vistas”. / Telemundo

Ninel Conde también quiso hacerse viral a costa de RBD

Por otra parte, nuestro contacto nos dijo que Ninel Conde, fue otra de las famosas que visitó al grupo Rebelde con el fin de ganar seguidores:

“Otra de las famosas que hicieron lo mismo fue nada menos que Ninel Conde, ella también fue criticada por haber hecho videos y fotos con los RBD, digo, se entiende porque sabemos que ella formó parte de la telenovela, sin embargo, todo se veía muy forzado. Se ve que Ninel quería la foto y el video para subirlo a redes, conseguir más seguidores y ser publicada en todos lados, pero nada más”.

Por esa razón, Ninel Conde no paró de tomar fotografías y videos para sus redes sociales:

“Todo el tiempo Ninel le daba el celular a alguien para que la grabara o le tomara fotos. No dejaba de pedir fotografías por todos lados. Si lo hubiera hecho muy natural y sin querer protagonizar, estoy de acuerdo, pero no fue así, ella quería ser la nota para los medios”.

También comentó que Ninel hizo lo mismo: “Se ve que Ninel quería la foto y el video para subirlo a redes, conseguir más seguidores y ser publicada en todos lados” / Redes sociales

Finalmente, nuestra fuente dejó en claro que los artistas en general quieren ser el centro de atención, pero que Jorge y Ninel, se pasaron:

“Sé que en el mundo de la farándula todos quieren ser el centro de atención, porque esa es la realidad. Cada que vienen los artistas, nos toca ver cada caso que ni te cuento, pero Jorge y Ninel consiguieron su estrategia. Se vieron muy obvios con sus intenciones de hacerse virales y la verdad, se pasaron”, concluyó.

“Si lo hubiera hecho muy natural y sin querer protagonizar, estoy de acuerdo, pero no fue así, ella quería ser la nota para los medios” / Instagram: @ninelconde

Te recomendamos: Día Mundial de RBD: ¿Cuál es su origen y por qué se celebra cada 4 de octubre?