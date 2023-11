Niurka defiende a Enrique Guzmán tras polémica por cuestionamientos sobre presunto abuso

El pasado 14 de noviembre, Enrique Guzmán dio mucho de qué hablar a raíz de los polémicos comentarios que dio en la conferencia de prensa para promocionar La caravana del Rock, en el Auditorio Nacional.

Todo surgió cuando una reportera le preguntó sobre un video en el que presuntamente se ve cómo abusa de la hija mayor de su exnuera, Mayela Laguna. Si bien no está comprobada la existencia de dicho clip, la comunicadora aseguró que su colega Emilio Morales lo tiene en su poder.

Ante esto, Enrique Guzmán no solo negó las acusaciones en su contra, sino que también dio una respuesta sumamente controversial: “La pregunta es: ¿Tienes conocimiento de esa foto, la conoces? Yo no y me gustaría mucho (ver la foto) , porque a mi edad tener rel4ci0n3s con una n1ñ4 chiquita... M3 3nc4nt4”, dijo.

Las palabras del padre de Alejandra Guzmán causaron mucha polémica en redes sociales y la mayoría de los internautas, quienes tacharon a la celebridad de promover las relaciones entre una menor de edad y un adulto.

Enrique Guzmán diciendo que “le encanta tener relaciones con una niña chiquita” es lo más 💀 que existe.

Y no, no entendimos mal, el señor debería de ser investigado en vez de entrevistado.

pic.twitter.com/13mkoiGz6o — Gloria Alfa y Omega (@GlodeJo07) November 15, 2023

En medio de todo este escándalo, la prensa le cuestionó a Niurka acerca de su postura sobre este asunto y, para sorpresa de muchos, afirmó que las declaraciones de Guzmán fueron producto de la presión ejercida por los reporteros.

“Se enfureció tanto, se bloqueó tanto, se enojó tanto y estaba verde de coraje y dijo algo inadecuado que se autoafectó, pero yo sí vi el daño mental que le hizo esa situación a él”. Niurka

Asimismo, dejó en claro que siempre lo va a defender, pues entiende todo el estrés que puede causarle los constantes señalamientos en su contra.

“Deben entender que es un señor ya grande y es una acusación muy seria. El señor, con la edad que tiene, le están afectando tanto que le van a provocar un infarto, déjenlo en paz, sin pruebas no se puede hablar tanta mi*erd*”, puntualizó.

Para finalizar, reiteró que no se puede acusar a nadie sin evidencias y exigió que muestren el presunto video, en caso de que éxito, o simplemente dejen de “juzgar” a Enrique.

"Él lo dice, si hay un video, muestrénlo. A mí hasta me dio pena ajena porque el señor se dio cuenta del coraje tan grande que hizo, se atentó contra el mismo. Necesitamos entender algo, sobre todo a las personas que juzgan, necesitamos comprobar lo que decimos con pruebas”, concluyó.

Niurka Marcos se mostró muy preocupada por la salud de Enrique Guzmán / Instagram: @niurka.oficial

