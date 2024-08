Niurka explota contra Adrián Marcelo por hacer bromas de Emilio

Niurka no se quedó callada ante los comentarios de Adrián Marcelo, quien recientemente se burló de su hijo, Emilio Osorio.

Aunque la vedette cubana confesó que no ve ‘La casa de los famosos México’, sí está al tanto del escándalo que ha generado el influencer, especialmente por las bromas que ha lanzado hacia los participantes de la primera temporada, lo que incluye a Emilio.

En una entrevista con ‘Sale el sol’, Niurka aseguró que, aunque no sigue el reality, no pudo evitar enterarse de las polémicas de Adrián Marcelo a través de las redes sociales.

La cubana no tomó a la ligera las burlas hacia su hijo y está lista para reír cuando el comediante salga del show y se enfrente a la realidad fuera de la casa. Según Niurka, los comentarios negativos que la gente tiene sobre él harán que “se le borre la sonrisa de la cara”.

“No la he visto, pero me he enterado que hay un personaje muy desfasado. ¿Cómo se llama el idi.. ese? Adrián Marcelo, él no tiene idea de lo que está pasando afuera, pero realmente cree que le está quedando bien su chiste”. Niurka

Además, añadió que el comediante está aprovechándose del “team Infierno” para generar polémica y contenido.

“Obvio cuando mencionó al team Infierno, todos nos enojamos porque se está colgando definitivamente”. Niurka

Sin embargo, Niurka no solo se molestó; también se mostró preparada para devolverle las bromas.

“A mí me dio risa porque yo voy a estar como el conejo Blas esperándolo acá, para poner mi tapete, tirarme en el piso y burlarme de él cuando vea todo lo que comentan en redes de él”. Niurka

¿Qué dijo Adrián Marcelo de Emilio Osorio?

Adrián Marcelo, conocido por su ‘humor’ irreverente, recientemente hizo una serie de comentarios sarcásticos sobre los participantes de la primera temporada de ‘La casa de los famosos México’. Durante una rutina de ejercicios, el comediante se tomó el tiempo para ridiculizar a varios de ellos.

Emilio Osorio, el hijo de Niurka, fue uno de sus principales blancos. “Hola, soy Emilio Marcos y no supe cómo quedé en segundo lugar”, comentó de manera burlona, haciendo referencia al desempeño del joven en el programa.

Pero Emilio no fue el único en la mira de Adrián Marcelo. El comediante también hizo mofa de Paul Stanley, en alusión a su pronta eliminación del reality. “Hola, soy Paul Stanley y no sabía que esto iba a ser tan difícil”, dijo entre risas, provocando carcajadas entre los presentes.

Adrián Marcelo hizo bromas de otros participantes

Raquel Bigorra tampoco escapó de sus bromas. Con su característico tono irónico, Adrián comentó: “Hola, soy Raquel Bigorra y aunque tú no lo sabes, sí estuve en la temporada pasada de ‘La casa de los ramosos”.

Incluso la modelo Marie Claire Harp fue objeto de su sarcasmo. “Hola amigos, soy Marie Claire Harp y si no fuera guapa, no me conocerías”, dijo, mientras sus compañeros de ejercicio, como Ricardo Peralta, Gomita y Sian, no podían contener la risa.

Nicolla Porcella, quien se ganó el cariño del público en la primera temporada gracias a su cercanía con Wendy Guevara, también fue mencionado. Adrián insinuó que el éxito de Nicolla se debía en gran parte a su relación con Wendy. “Soy Nicolla Porcella y sin Wendy no habría quedado en segundo lugar, y si no se hubiera enamorado de mí, no estaría en Hoy ahorita”, lanzó con ironía.