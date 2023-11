Niurka Marcos revela que está distanciada de su hijo, Emilio Osorio: “Me ha faltado al respeto”

Hasta el momento, Emilio no ha reaccionado a la confesión de su mamá.

A unos cuantos meses de revelar que se había peleado con Juan Osorio y hasta bloqueó toda comunicación con él, Niurka Marcos confiesa que también se distanció de su propio hijo, Emilio Osorio.

En entrevista para Venga la alegría, la llamada Mujer escándalo aseguró que Emilio se ha convertido en una persona “hipócrita y mustia”, gracias a los consejos que le ha dado su padre.

“Hay dos cosas que yo nunca he sido en la vida: hipócrita y mustia ¿Sabes qué es para mí ser mustio? Vivir una realidad y ocultarla. Mostrar una sonrisa detrás de un infierno y esa no fue la educación que yo le di ¿De dónde lo habrá aprendido?”, expresó.

De acuerdo con su versión, el exparticipante de La casa de los famosos México ya no la respeta como antes y hasta la trata como “si estuviera hablando con un igual”.

Niurka asegura que Juan Osorio “mal influenció" a su hijo Emilio / Archivo

Te recomendamos: Niurka explota contra Juan Osorio por no “defender” a su hijo Emilio en LCDLFM: “Ya lo bloqueé”

A raíz esta situación, ha decidido bloquearlo de sus redes sociales, de la misma forma que hizo con el productor en su momento, y aprovechó la conversación con el matutino de TV Azteca para mandarle un contundente mensaje.

“Dejaste de ser esa persona que todos presumimos que es madura e inteligente o ¿te sobreestimamos? ¿Ya te la creíste? ¿Estás enfrentando cuerpo a cuerpo con tu madre? ¿Esto es una guerra de poder? Pues muy sencillo ¡Estás bloqueado! Para que acompañes a tu papá, wey”, puntualizó.

Para finalizar, reconoció que ha vivido muchas cosas con sus hijos que la han dejado “rota” y ahora busca entender el “cambio radical” que ha tenido su hijo en los últimos meses.

Niurka busca entender la nueva actitud de Emilio / Instagram: @emilioosorio_fp

¿Cómo fue la pelea entre Juan Osorio y Niurka?

A principios de agosto, Niurka Marcos contó que estaba muy molesta con Juan Osorio debido a su reacción “tan pasiva” ante los “ataques” que había recibido su hijo Emilio durante su participación en La casa de los famosos México.

“Juan y yo nos peleamos. Ya lo bloqueé. Si no puedes proteger a tu hijo de que le hagan esas mam*d*s, yo ya no tengo nada que hacer allí ¿verdad? Ya no me sirve. Estar así, como que todo está bien”, manifestó a través de Instagram.

En aquel momento, sostuvo que el programa había sido “el culpable” del conflicto con el padre de su hijo: “Estas son las consecuencias de este tipo de programas tan tóxicos, que incitan al odio”.

Te podría interesar: Video: Wendy Guevara y Niurka protagonizaron tremendo zafarrancho con la prensa