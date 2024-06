Niurka responde a Juan Osorio tras recordarle que él le dio su primera oportunidad

El reconocido productor Juan Osorio arremetió contra su expareja, Niurka Marcos, después de que ella criticara el desempeño de Irina Baeva en la obra ‘Aventurera’. Osorio no dudó en recordar a Niurka que él fue quien le dio su primera oportunidad, sugiriendo que debería mostrar más gratitud.

“A la señora también que tanto está hablando, ¿quién fue el que le dio su oportunidad? ¿Quién la llevó con Carmen Salinas y le tocó la puerta a Carmen Salinas para que le diera una oportunidad? No nos olvidemos que hay que ser agradecidos en la vida. Que no se olviden quién les da la primera oportunidad y quién las hace”. Juan Osorio

Niurka Marcos responde a Juan Osorio

Marcos no tardó en responder a los comentarios de Osorio, utilizando sus historias de Instagram para arremeter contra el productor. “Ay Juan, te estás poniendo de pechito. Bobo, ¿cómo haces eso? No sabes lo que acabas de hacer, bebé. Te voy a dar un norte, ¿dónde me conociste? ¿Qué estaba haciendo yo cuando tú me conociste? ¿En dónde te deslumbraste?” comentó Niurka.

Niurka continuó cuestionando la verdadera contribución de Osorio a su carrera.

“Voy a divertirme mucho con esto. Sabes cuál es el talento de un productor, yo lo aprendí contigo: juntar a muchos talentos preparados, ya listos para crear un producto extraordinario. O sea, tú tienes la plataforma pero necesitas el talento de todo un equipo, eso lo aprendí contigo. Tú no has hecho a nadie, tú haces telenovelas, teatro no.” Niurka

La cubana también señaló la habilidad de Osorio para reunir talentos, pero recalcó que no debería adjudicarse el talento ajeno.

"¿Juan, sabes cuál es tu habilidad? Encontrar muchos talentos en todos los sentidos, en todas las ramas y juntarlos. Esa es tu habilidad. Ya todos los talentos vienen, bebé, ya no deberías adjudicarte el talento ajeno. Tú tienes la plataforma.” Niurka

Niurka y Juan Osorio / Archivo OMG y Clasos

Finalmente, Niurka fue contundente al mencionar que Osorio no logró que Irina Baeva interpretara adecuadamente a una vedette. “Prueba de que no eres el rey Midas es que no pudiste lograr que Irina interpretara a una vedette, parte de que has querido crear muchas Niurkas, pero no puede ser, porque Niurka solo hay una, mi amor, con la pena,” sentenció la vedette.

