¡En el teatro! Diego Luna va como público a Consentimiento y Jorge Losa y Ferka, a Amor sin barreras

Como siempre, el teatro en México se ha caracterizado por su gran calidad.

Este fin de semana en TVNotas acudimos al estreno de Consentimiento protagonizada por Marina de Tavira y Juan Manuel Bernal en el Teatro Helénico de la CDMX, que se presenta jueves y domingo. A la salida captamos a Diego Luna. Aunque hizo todo para pasar desapercibido, lo vimos con la protagonista de Roma.

Además en esta la puesta en escena vimos a una lluvia de personalidades tales como: Osvaldo Benavides, Arcelia Ramírez, Mónica Huarte, Gabriela de la Garza, Alan Estrada, Alejandro Calva, José María Yaspik, Ana Karina Guevara, Martín Altomaro, Diego del Río, Tiare Escanda y Zaide Silvia Gutiérrez, entre otros.

Diego Luna fue captado junto a Marina de Tavira y Luis de Tavira. / Mauro Godoy

Por otro lado, al mismo tiempo, pero en el musical Amor sin barreras encabezado por la guapísima Biby Gaytán en el Teatro Centenario Coyoacán, vimos a una de las parejas más polémicas del momento María Fernanda Quiroz y Jorge Losa, integrantes de “La casa de los famosos” quienes hasta iban con el bebé de la actriz y quedaron encantados por esta gran producción de Gerardo Quiroz.

Por otro esa misma noche en el musical Amor sin barreras acudieron María Fernanda Quiroz y Jorge Losa, quienes recién vimos en LCDLFM. / Diana Heredia

Captamos a Ferka y a Jorge Losa en el estreno de Amor sin barreras. / Diana Heredia

Estreno de Consentimiento en el Teatro Helénico

En el estreno de Consentimiento, el elenco fue ovacionado por los asistentes quienes quedaron conmovidos.

La actriz nominada al Oscar, Marina de Tavira expresó: “Gracias por estar presentes a las personas que vinieron hoy. Sin ustedes no se hace el teatro. Es ahorita donde se completa y se cumple el propósito. ¡Gracias por hacer que el teatro sea posible! Nada más quiero decir que esta puesta en escena está dedicada a Alejandro Luna con el que tuvimos la alegría de colaborar en nuestros dos últimos proyectos de Incidente teatro. Gracias”.

Además, varias personalidades del medio del espectáculo se dieron cita esa noche. / Facebook: Diana Heredia

El escenógrafo, quien realizara la escenografía de más de 250 obras de teatro, y padre del actor Diego Luna, falleció el pasado 13 de diciembre de 2022.

Platicamos con uno de los protagonistas de Consentimiento, Juan Manuel Bernal, quien nos dijo:

“Estoy muy contento y agradecido. ¡Es una fuertísima! Pareciera que me estoy especializando en sacar los temas fuertes de abajo de la alfombra (risas) pero es necesario hablar de esto y estoy seguro que la autora Nina Raine es una mujer muy inteligente y brillante. Enrique Singer en la dirección, Marina de Tavira con quien siempre he trabajado y nos queremos mucho, así como todo el elenco”. También participan: Adriana Llabrés, Arturo Barba, Daniela Schmidt, Alfonso Borbolla y Jana Raluy.

Marina de Tavira, Adriana Llabrés, Arturo Barba y Daniela Schmidt participan en la producción. / Diana Heredia

Para montar esta obra fueron dos meses de ensayo y sobre su personaje, nos contó:

“¿Qué te puedo decir de ‘Max’? Es un personaje políticamente incómodo, muy complejo, con muchas caras y también lo complejo de regresar al teatro porque tenía seis años sin hacer teatro y nunca había parado tanto tiempo de hacer teatro.”.

Y será una corta temporada de un mes, del 31 de agosto al 1 de octubre, al respecto explicó:

“Por supuesto que me encantaría una temporada larga, pero por los compromisos de todos, solo serán 20 funciones. Así que no se la pueden perder. Consentimiento es un texto tan inteligente y brillante, que no siempre sucede. Vengan a dejarse conmover y a divertirse de los dolores, porque también hay que divertirse en la vida”.

¿De qué trata Consentimiento?

Plantea el provocador enfrentamiento entre la justicia y la ley, explorando el contraste entre la empatía y la ambición económica, en un mundo donde las relaciones superficiales y los intereses personales prevalecen sobre la verdad y la legalidad. A partir de los sufrimientos que enfrenta una mujer víctima de violación y aborda temas como: los abusos sexuales (incluso dentro del matrimonio), el aborto, la misoginia del sistema judicial, así como las relaciones de pareja, la mentira, la traición y la posibilidad del perdón.