Nodal revela lo maravillosa que es su vida viviendo en Argentina con su familia: “Volví a sentirme humano”

Christian Nodal y Cazzu a mediados del mes de septiembre se convirtieron en padres de una pequeña, por lo que los cantantes decidieron comenzar esta nueva etapa alejados del ojo público.

El cantante de regional mexicano reveló en una entrevista que dejó México, su país natal, para mudarse a Argentina, de donde es originaria Cazzu, su novia y madre de su hija.

El intérprete de ‘Adiós amor’ confesó que estos nuevos aires le ha sentado muy bien, pues en una reciente entrevista para el pódcast de Mario Chávez dio algunos detalles de su nueva vida en Argentina.

La pareja se dejó ver muy feliz con su bebé en brazos / Instagram: @Dreskatz

Nodal mencionó que vive alejado de todo, pues su nuevo hogar está en el campo, en donde destacó el poder salir solo hacer súper, sin necesidad de llevar con él a un equipo entero de seguridad para cuidarlo.

“Vivo en un campo, donde no se me cruza nadie con quien platicar. Están unos vecinos muy allá a lo lejos, pero una vista preciosa que me encanta. Estoy con Julieta (nombre real de Cazzu). Hacemos de comer juntos. Nos sentamos. Hacemos un matecito y las vistas son preciosas. No te puedo explicar cómo se ve el cielo. Ahí me la paso viendo películas. La neta voy hago mis compras. Yo manejo. No traigo seguridad y volví a sentirme como un humano”, comentó.

El cantante de regional mexicano también aseguró que su vida ha dado un giro de 180 grados, pues en Argentina se siente una persona normal.

“Volví a sentirme como un humano. Si alguien me ve por los tatuajes y veo que se ríen de mí o que no les gustan… Me da felicidad”. Christian Nodal

Christian Nodal se dejó ver contento por sus próximos shows / Instagram: @nodal

¿Este sería el nombre de la hija de Christian Nodal?

A través de su cuenta de Instagram, Cazzu ha compartido con sus seguidores el proceso de la maternidad. La cantante compartió en sus historias de la red social que volvió a recibir un obsequio por parte de Nicki Nicole, quien ha llenado de regalos a la hija de los cantantes.

En la foto compartida se puede ver el cuerpo de la menor portando una pañalero en color blanco con letras negras, en donde se revelaría el posible nombre de la niña: Alma. Sin embargo, hasta el momento todo se trata de especulaciones de sus fieles seguidores, ya que también comenzó a rumorar que se llamaría ‘Inti’. No obstante, ninguno de los famosos ha confirmado o negado esta información.