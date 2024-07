Octavio Ocaña: el altar ubicado donde murió el actor ¡está destrozado! Su hermana lo visitó e hizo megaritual

Acompañamos a Bertha Ocaña (30 años) y a Yamarash, especialista en lo místico y lo espiritual, a visitar el lugar donde murió el actor. El objetivo fue hacer una ceremonia de fuego y una ofrenda para honrar a su hermano Octavio Ocaña, quien fue asesinado el 29 de octubre de 2021.

“Tengo sentimientos encontrados por el hecho de que mi hermano no pudo presenciar mi boda. Me siento como un rompecabezas. Me hace falta una pieza importante en mi vida. Sé que él estuvo el día de mi boda de una forma espiritual. Nos mandó su bendición”.

“¡Por eso contacté a Yamarash! Él me ayudó a realizar una ceremonia de fuego y una ofrenda para honrarlo. Lo único que quiero con todo esto es recibir energía positiva. Principalmente, las vibras de mi hermano”.

“Siempre que voy al lugar donde perdió la vida Octavio, siento una gran conexión. A veces veo mariposas blancas volando alrededor o la visita de colibrís. Es bonito recibir señales de ese tipo. Es una forma de sentirlo cerca. Esta ofrenda que hicimos estuvo llena de amor. Es mandarle todo lo bueno a donde quiera que esté”. Bertha Ocaña

Altar Octavio Ocaña / Francisco Mancera

Te recomendamos: ¿Extraña a Shakira? Piqué es captado escuchando la canción que hizo la colombiana con Bizarrap

El altar de Octavio Ocaña es vandalizado

Así reaccionó Bertha cuando se dio cuenta de que, una vez más, el nicho de su hermano fue vandalizado. “Es desgastante encontrar que, una vez más, el nicho de mi hermano está destrozado. Lo pusimos de cemento para evitar que le robaran cosas o lo rompieran”.

“Siempre he tenido presente que hay personas que están detrás de lo que pasó. Sigo insistiendo que está la familia del policía (Leopoldo Azuara). Se atrevieron a amenazar a mi mamá. No dudo que hagan cosas para dañar”.

“El nicho tenía una cruz de metal con el nombre completo de Octavio y su fecha de partida. Además de una frase bíblica que puso mi hermana. Era una cruz muy especial. Unas personas muy buenas nos han regalado la cruz dos veces. Y una vez más se la robaron. Ahora rompieron el techo del nicho. ¡Da coraje!”.

“Lo más seguro es que ya dejemos así el nicho. No tiene caso que le volvamos a poner más cosas. ¡Lo que quiero es que se respete! Mi familia y yo hemos decidido que solo vendremos a visitar el nicho en días especiales; cuando cumpla un año más de fallecido, su cumpleaños y día de muertos”, concluyó.

Altar Octavio Ocaña / Francisco Mancera

No te pierdas: Chef Zahie Téllez rompe el silencio tras ser estafada y perder 750 mil pesos: “Era muy amiga mía”

¿Qué le pasó a Octavio Ocaña?

El actor fue asesinado el 29 de octubre de 2021 en una carretera.

Unos policías le marcaron el alto, pero Octavio hizo caso omiso y aceleró su camioneta para evitar ser detenido. Tras una persecución el actor chocó.

Después de dos años de averiguaciones y declaraciones, el pasado 19 de diciembre de 2023 fue declarado culpable el expolicía Leopoldo Azuara. Fue sentenciado por abuso de autoridad y homicidio doloso.

Para más notas exclusivas como esta, corre por la versión impresa y/o digital de tu revista TVNotas ¡No te la pierdas!

Mira: Ángela Aguilar revive rumores de compromiso con Christian Nodal tras presumir lujoso anillo: FOTO