Olivia Collins asegura que Lorena Herrera es la de mayor ego ¡siempre quiere protagonizar!

A Olivia Collins la podemos ver en la segunda temporada de ‘Siempre reinas’ por Netflix. Sobre el reality, nos contó cómo fue lidiar con el ego de sus compañeras.

“Fue un reto para mí porque vieron a la Olivia real que no tiene nada que ocultar. Soy una mujer auténtica y eso lo mostré. Muchos tienen una falsa imagen de mí. De que soy la villana. Y no es así. Todo lo que he vivido me ha hecho más fuerte y ya no me quiebro. Me la pasé muy bien. Fue una experiencia diferente estar en un reality”. Olivia Collins

Así fue su experiencia en el reality: “Estuvo muy padre estar con estas mujeres preciosas. Estrellas todas. Lidiar con los egos y tratar de mediar fue interesante. Realmente convivimos poco. Nos ponían en camerinos distintos y solo cuando grabábamos nos juntaban. A Lorena la conozco desde hace mucho, pero no es mi amiga. Es mi conocida”.

Y añadió: “Con Lucía he tenido más contacto en años pasados, pero tampoco es que nos veamos. Rosa Gloria y yo trabajamos en cine y su marido es un encanto. A Dulce no tenía el honor de tratarla. Solo nos habíamos saludado en eventos”.

Afirma que Lorena Herrera es muy ególatra: “Yo a estos egos no pertenezco. Lorena es la que mayor ego tiene. Quiere ser la protagonista en todo, y es muy respetable. Lucía y Dulce son más netas. Yo me defendí en los momentos que tenía que hacerlo porque a mí no me humillan. A lo mejor no fui la protagonista del cuento, pero tampoco lo necesito”.

Elenco de ‘Siempre reinas 2' / Cortesía de Netflix

Te recomendamos: Adrián Di Monte paga las compras de su nueva novia; según Sandra Itzel, a ella le contaba hasta el papel

Olivia Collins intentó mediar las cosas entre Dulce y Lucía

Sobre el pleito que protagonizaron Lucía Méndez y Dulce nos dijo: “Yo traté de decirles que arreglaran la situación para que no perdieran su amistad. Sin embargo, así lo manejaron. Así fue cómo pasó y yo no puedo hacer nada ante los egos que ambas tienen. Ojalá se arreglen, porque no vale la pena perder esa amistad por un reality”.

“Lucía, es Lucía. Aquí y en China. Es una estrella y hay que respetarla porque sí lo es. Y si ella lo quiere decir está bien. Yo no necesito decir que soy la mejor actriz y que tengo no sé cuántas películas y telenovelas. Cada uno es libre de decir lo que quiere y tener la imagen que desee ante el público”.

Siempre Reinas Temporada 2 / Cortesía de Netflix

Checa: Maribel Guardia nuevamente de luto; despide a querido familiar: “Ya tengo dos ángeles en el cielo”

Olivia Collins mostró su gran talento en el reality

Nos sorprendió verla cantar en el programa: “Canté con mariachi y estuve en palenques muchos años. Después lo dejé. No tengo una voz como las de mis compañeras, pero estoy muy orgullosa de mí misma. Me gustaría grabar unas cumbias o reguetón. Quiero poner a cantar y bailar a todo el mundo”.

También nos platicó un poco sobre sus problemas de audición: “Nadie se había dado cuenta de que tengo problemas de audición. Canté, actué, usaba el apuntador y hasta apenas yo dije abiertamente mis limitantes. Es un problema congénito de mi padre y mi abuela paterna”.

“Tengo solo el treinta por ciento de audición entre mis dos oídos. Tuve que desarrollar otros sentidos. Aprendí a leer los labios, sus sonidos y las vibraciones. No soy perfecta. También tengo defectos. Ustedes le llaman discapacidad y yo capacidad diferente porque me ha hecho más fuerte y empática con todo el mundo”. Olivia Collins

Reveló cuál es el secreto de su belleza. “Quererme mucho. Tengo una caminadora en casa. Hago cuarenta minutos diarios. Tengo un pantalón de mezclilla que no es stretch y tiene una medida exacta. Cuando ya no entro en él hago más ejercicio y no como nada de carbohidratos”.

También cuida su alimentación: “Todas las mañanas tomo mi jugo y una ensalada con todas las proteínas, frutas y verduras. Sí como carne. Trato de dormir más de ocho horas diarias”, finalizó.

Para más notas como esta, consulta el número más reciente de tu revista TVNotas.

Mira: Wendy Guevara será la invitada especial de Madonna hoy; lo que se sabe