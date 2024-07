Olivia Collins e Ivonne Montero tras encontronazo en el Auditorio Nacional, volvieron a hablar ¿salió peor?

A mediados de febrero, se dio a conocer que Olivia Collins e Ivonne Montero tuvieron un fuerte altercado en los camerinos del Auditorio Nacional, previo a la función especial de la obra ‘Qué plantón’.

El pleito escaló a tal punto que estuvieron a punto de llegar al contacto físico inapropiado que les podría causar daño. Si bien alguien llegó para detener el encontronazo, Olivia se negó a participar en la obra y se retiró del lugar.

Las celebridades dieron versiones diferentes de lo ocurrido. Según Ivonne, Collins llegó a su camerino para “retarla” a los g0lp3s. Por su parte, Olivia aseguró que su colega fue quien inició el conflicto y hasta afirmó que tenía testigos que podían confirmar su historia.

Olivia Collins y Ivonne Montero

Mira: Conductora de ‘Hoy día’ sufre aparatoso accidente, su coche queda destrozado: “No sabía si estaba viva”

Olivia Collins confirma que ya se reconcilió con Ivonne Montero

A casi cinco meses de lo sucedido, Olivia Collins contó que ya había tenido oportunidad de hablar con Ivonne Montero para limar asperezas.

“Ya se apagó el fuego. Estamos en paz. Estamos bien. Hemos hablado. Somos mujeres que nos tenemos que apoyar”. Olivia Collins

Si bien Ivonne no se ha pronunciado ante lo declarado por Olivia, en su momento se dijo dispuesta a “dejar pasar” el incidente y hasta señaló que no tendría problemas en volver a trabajar con ella.

“Vamos a coincidir. Yo, con todo respeto, la saludaré. Si me quiere contestar el saludo, bien. Si no, no pasa nada. Yo sé lo que soy. Fue lo que dije en su momento: ‘Si tú me haces algo de lo que yo estoy segura quién soy y como soy, te voy a dejar mal parada. No me voy a quedar callada’”, indicó.

Olivia Collins platica con la prensa del pleito que protagonizó con Alfredo Adame y desmiente las declaraciones del conductor. 😱🙌🏼📺 #VLA@AztecaUNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhT0o pic.twitter.com/Y82QWquWJi — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) July 8, 2024

Checa: Daniela Parra festeja a Héctor ‘N’ en su cumpleaños 48 con un tremenda sorpresa en prisión

¿Qué originó el conflicto entre Olivia Collins e Ivonne Montero?

En su momento, Ivonne Montero señaló que la “enemistad” con Olivia Collins se originó en un viaje que hizo junto a la actriz y el resto del elenco de la obra ‘Busco al hombre de mi vida, marido, ya tuve’. Durante dicho paseo, Collins exigió que la camioneta en la que se transportaban partiera minutos antes, provocando que ella no pudiera abordar a tiempo.

Inconforme con lo ocurrido, mandó un mensaje en el chat grupal con el resto de los integrantes para exponer su molestia. Olivia se habría sentido muy ofendida por sus palabras, lo que originó su “enemistad”.

Esta historia no fue confirmada o desmentida por Olivia, pues no quiso dar detalles sobre lo que habría iniciado su pleito en el Auditorio Nacional.

No te pierdas: Fallece actor a los 30 años, los médicos no encuentran explicación