Omar Chaparro sufrió intento de secuestro junto a Rafita Balderrama: esto fue lo que pasó

Omar Chaparro sorprendió a todos sus fanáticos al revelar que, hace ya varios años, estuvo a punto de ser secuestrado mientras transitaba de madrugada por las calles de Ciudad de México, junto a Rafita Balderrama.

En una reciente entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado, el aclamado actor relató que todo sucedió en 2001, cuando tenía poco tiempo de haberse mudado a la capital del país.

De acuerdo con su anécdota, venía regresando de una fiesta cuando, de la nada, un auto comienza a “emparejarse” con el suyo, por lo que pensó que quería retarlo a unas “carrerillas”.

“Yo estaba recién llegado a México, en el 2001. Iba en el coche con Carlos Estrada y Rafita Balderrama. Íbamos como a las tres de la mañana en Viaducto, en un Jetta Blanco. Recuerdo que me rebasa un coche y se me empieza a emparejar; estábamos en la fiesta. En mi mente yo pensé que quería echarse unas carreras”, indicó.

Omar Chaparro quería confrontar a “su rival”

El también comediante destacó que, en un punto, el pique era tan “fuerte” que optó por detenerse para confrontar a su “contrincante”. No obstante, al momento de querer bajarse de su vehículo, vio que le estaban apuntando con dos armas.

“Se me cerró, se empezó a frenar. Yo me paré para agarrarme a golpes, se metió mi espíritu broncudo. Cuando me paro, veo que hay otro coche atrás. Abre la puerta y saca un arma y el otro con otra pistola” Omar Chaparro

Así fue como Omar Chaparro se salvó de ser secuestrado

Pese a lo peligroso de la situación, el actor actuó de forma valiente y aceleró el auto para perder de vista a los criminales. Si bien no sabe con exactitud qué pasó después, recuerda que él comenzó a reír, mientras que Rafita rompió en llanto.

“Metí primera, di el patinón, casi lo atropello y me salí por la lateral. Me fui a toda velocidad, ya no supe si me siguieron, pero yo estaba atacado de la risa. Tengo una forma muy extraña de reaccionar. Rafita lloró, se asustó. (A mí) me dio mucha risa”, señaló.

Omar Chaparro recuerda su primer ataque de pánico

Durante la conversación, Omar Chaparro rememoró su primer ataque de pánico. De acuerdo con el presentador, todo sucedió cuando, en su faceta de cantante, dio una presentación en el Teatro Metropolitan de la CDMX.

“La primera vez que tuve un ataque de ansiedad, esa mañana, me lavé los dientes y me salió mucha sangre de la boca y me di cuenta de que me había explotado la muela dormido del mismo estrés, me la troné”, apuntó.

En ese momento, intentó tranquilizarse con diversas actividades: “Me puse a meditar y no podía. Te da pánico porque va tan rápido la mente que se empieza a meter y piensas que te vas a morir. Me puse a pegarle al costal”, relató.

