Paly Duval, hija de Consuelo Duval, debuta como intérprete en Los Monólogos de la Vagina

Consuelo Duval llegó al teatro Nuevo Centro Libanés, para acompañar a su hija en esta noche tan especial.

La actriz se siente orgullosa de sus hijos Paly y Michelle de que se vayan abriendo camino por sí solos en el medio.

Paly Duval y la maestra Emma Pulido fueron presentadas como intérpretes este jueves 25 de mayo, en la obra Monólogos de la Vagina, donde tuvieron madrina de lujo, la misma Consuelo Duval.

Recordemos que la famosa actriz tiene dos hijos: Michelle y Paly, quienes siguen sus pasos en el medio, ya que han estudiado actuación, modelaje y música.

A su llegada al teatro Nuevo Centro Libanés, Consuelo manifestó sentirse muy contenta por su hija Paly. “está el ser que más amo en la vida, y que está estrenando un lugar en el teatro. Vengo a decirle que la amo, a desearle todo lo mejor y darle mis bendiciones y bueno vengo como madrina”.

Bajo este panorama, contó que siempre ha motivado a sus hijos a luchar por sus sueños: “le digo que no siga mis pasos, que abra su propio camino, que vaya pisando escalón por escalón para ir subiendo. Yo sé que no es fácil y tampoco decir ser hijo de Consuelo Duval, porque ellos se lo ganaron y se prepararon y se fueron a estudiar a Los Ángeles y mi nombre no tiene nada que ver”.

Consuelo Duval fue la madrina de lujo en la obra de los Monólogos de la Vagina, donde su hija Paly Duval se presentó como intérprete / Luis Pérez

Al preguntarle si les da algún consejo comentó: “que persigan su sueño, que alcancen sus sueños y no los de su mamá, porque muchas veces dicen ‘es que es bailarina y a ella le debe gustar ser bailarina’ y no debe ser. En este caso los dos se quisieron dedicar al arte y bueno para eso está su mamá para apoyarlos”.

Sobre si se considera una mamá barco, precisó: “sí, porque rayo en súper barco en ocasiones Michel me dice que no sea tan barco con Paly, y en otras Paly me dice que no sea tan barco con su hermano. Pero bueno, para eso los traje al mundo para ayudarles en lo que más pueda”.

La actriz dijo que se siente muy orgullosa de sus dos hijos, quienes por sus propios méritos se han abierto camino en este medio del espectáculo / Luis Pérez

Además, indicó: “la mente a veces me traiciona y me lleva a los recuerdos de la primera travesura de Mich o que mi hija agarraba una cuchara como micrófono, pero es algo que no podemos evitar y siempre serán nuestros bebés”.

Al preguntarle si los extraña al no tenerlos con ella, Consuelo señaló: “sí, claro, me duele lo del nido vacío, pero, por el otro lado, me siento sumamente orgullosa de ellos”.

Para concluir, agregó: “extraño mucho su ruido, el escuchar su canto en el baño de mi hija, que mi hijo esté tocando algún instrumento, etc”.

Consuelo contó que extraña el ruido que hacían sus hijos en su casa, pero que lo que importa es que ellos persigan sus sueños y lo hagan por sí solos / Luis Pérez

