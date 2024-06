Paola Dalay comienza a preparar maletas para el nacimiento de su bebe ¡Vaya outfits!

A pocas semanas de que José Eduardo Derbez y su novia, Paola Dalay, le den la bienvenida a su hija, ambos futuros padres ya comienzan a afinar detalles para recibir como se debe a la pequeña.

Recientemente, Paola compartió a través de su cuenta de TikTok cómo se está preparando para la maternidad, asegurándose de tener todo listo para el hospital. “Oigan, pues ya voy a empezar con las maletas para el hospital”, dijo en su video.

Paola Dalay comienza a preparar maletas para el nacimiento de su bebe

“En realidad, no sé muy bien qué poner, pero he estado viendo algunos videos y me estoy guiando con la lista que nos dio el hospital”, añadió Paola, mostrando su entusiasmo y un poco de nerviosismo típico de una madre primeriza.

Paola comenzó empacando la maleta de la pequeña, incluyendo tres mamelucos con gorrito, un conjunto blanco para su salida del hospital de la marca Dior, también con gorrito, y cuatro pañaleros. Además, como madre prevenida, incluyó pañaleros de diferentes tamaños, ya que no sabe qué tan grande o pequeña será su hija al nacer. También empacó tres cobijas, guardando todo cuidadosamente en bolsas de plástico.

Aunque no se sabe que día o en que semana de gestación se encuentra, es seguro que tarde o temprano de la buena nueva.

José Eduardo Derbez aunque se prepara para darle la bienvenida a su hija asegura que va a improvisar

Sobre cómo se está preparando para debutar como papá, José Eduardo Derbez confesó que planea improvisar, pero tiene la certeza de que él y Paola formarán un buen equipo.

“Fuimos a un curso prenatal y me quedé dormido, imagínate. Como tal prepararnos, no, pero creo que haremos un muy buen trabajo, le vamos a echar muchas ganas y vamos a estar ahí al ciento por ciento” José Eduardo Derbez

El actor hizo hincapié en lo poco que falta para la llegada de su hija: “Ya estamos a un mes más o menos, estamos a nada, en la recta final”. Por su parte, Paola Dalay reveló qué es lo que más le preocupa de recibir a su bebé: “La cesárea me pone muy nerviosa y el no saber qué hacer con una criatura”, dijo la joven.

