Paola Durante quería que su hija saliera con Sian, pero a ella le gustó Gala Montes

Una eliminación más está por suceder en ‘La casa de los famosos México’ y Paola Durante, la primer habitante en salir del reality fue cuestionada sobre quién cree que pueda salir esta semana.

Recordemos que Arath de la Torre, Mario Bezares, Gala Montes, Sian Chiong y Sabine Moussier son los nominados esta vez, así que Paola reveló quién piensa que tendrá menos votos del público.

Paola fue la primera eliminada de La casa de los famosos México 2 / Instagram: @quienes_paola

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Paola dijo que Sian podría ser el eliminado de la semana y compartió una confesión sobre él.

“Sale Sian. Obviamente tiene que ser uno de Team Tierra, la verdad es que él está un poquito insoportable, está muy raro, no conozco a ese Sian que yo conocí... Lo conocí en la casa, y en la casa conocí a un tipazo que hasta me abrochaba los zapatos y dije ‘ay, qué guapo’. Me gustó la verdad, está hermoso, pero me gustó para mi hija, no para mí”, indicó.

A la hija de Paola Durante le gusta Gala Montes

Estas palabras causaron confusión porque Paola había compartido que su hija era miembro de la comunidad LGBT, así que ahora explicó por qué creyó que su hija podría haber tenido algo con él.

“Porque mi hija ya anda con niños ahorita. Ella me dijo ‘mientras yo sea feliz, yo lo único que quiero es ser feliz’ y yo le dije ‘te respeto’”, dijo.

Después de esto Gustavo le preguntó si eso significaba que finalmente a Paola ya no le había gustado Sian para su hija, así que la famosa reveló: “No porque a ella le gustó Gala. Ya me dijo que quiere que los lleva a todos allá a Vallarta y le dije ‘bueno, yo te los presento’”, indicó.

