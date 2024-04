Paola Rojas revela cuál es su estado de salud tras ser diagnosticada con una bacteria

La reconocida periodista Paola Rojas reveló recientemente que fue diagnosticada con la bacteria de estreptococo, luego de experimentar síntomas durante varios días.

Después de descubrir su enfermedad, se sometió a un período de aislamiento, pero para no estar incomunicada y recurrió a Instagram para informar a sus seguidores sobre la evolución de su salud.

Rojas compartió que el 27 de abril experimentó una notable mejoría en su estado de salud, lo que le hizo sentirse más optimista.

Sin embargo, también expresó su frustración por los eventos y compromisos que tuvo que cancelar debido a la enfermedad, incluyendo un concierto de Madonna y otros compromisos sociales.

Paola Rojas

“Todo lo que he tenido que cancelar por culpa de esta enfermedad… Hacía cuentas y decía ‘ya me salió carísimo enfermarme’. Me perdí el fiestón de unos vecinos. Mey de pronto me di cuenta que qué horror, qué incómodo es estar cerca de una señora que se queja. Me dieron ganas de alejarme de esta persona”.