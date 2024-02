Paola Rojas se quiebra al hablar del porqué tiene que alejarse de su hijo

La conductora de televisión Paola Rojas rompió el silencio y habló sobre el distanciamiento que tiene con uno de sus hijos.

En la reciente transmisión del programa ‘Netas divinas’, Rojas se sinceró sobre lo que está pasando con su hijo.

Aunque no precisó con cuál de sus hijos está sucediendo esta situación, se sabe que la periodista tiene dos hijos, gemelos con Luis Roberto Alves ‘Zague’, quienes están entrando en la adolescencia.

Paola Rojas hablo de la petición que le hizo su hijo

Paola Rojas habla del distanciamiento con uno de sus hijos

En el programa del que es parte en Unicable, Paola dijo que uno de sus hijos le pidió que ya no acudiera a sus partidos ni entrenamientos de futbol.

“Mi hijo evitaba que yo fuera a sus entrenamientos de futbol”, comenzó a decir.

¿Por qué su hijo le pidió esto? Porque cuando Paola va, él es objeto de burlas y lo molestan.

La conductora dijo que un día se sentó a platicar con su hijo sobre esta decisión y él le explicó que le molestaba que lo viera jugar. “Un día lo hablamos y me pidió que por favor no fuera. Lo molestan mucho. Me duele”, señaló entre lágrimas.

La conductora dijo que esta situación ha sido difícil para ella, pero que respeta la decisión de su hijo. “Es una etapa, yo lo entiendo. Sé que lo voy a superar”, dijo.

Las declaraciones de Rojas generaron reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios le expresaron su apoyo y admiraron que se abriera sobre este tema personal en el programa.

