Paola Rojas se sincera sobre su salida de Televisa ¡Le dio depresión!

Luego de que Televisa diera a conocer que Denise Maerker dejaría la conducción de su noticiero, la televisora también anunció que Paola Rojas dejaría ‘Al aire’, el noticiero matutino que condujo hasta enero de 2023.

N+ Media dio a conocer que Paola dejaría la conducción de este espacio, dado que tendría un nuevo proyecto con ellos que ella misma dirigirá y conducirá: “Este nuevo proyecto fortalecerá la apuesta digital de N+ Media a través de una propuesta de mayor cercanía con las audiencias digitales”, explicaron.

Esta situación habría sido un gran golpe para la periodista, ya que, desde que ella contaba con tan solo 17 años, inició en un programa de radio en Televisa, con Ricardo Rocha, y de ahí no paró, once años encabezando el noticiario vespertino. A las 3, en Foro TV, y seis años al frente de Al aire, con Paola Rojas, por Las estrellas.

Paola Rojas destapa el dolor que le causó su salida de Televisa

A casi un año de haber sufrido este cambio tan radical, Paola Rojas habló con Juan Soler y Paulina Mercado respecto a su terrible sentir luego de que dejara de conducir para la empresa de San Ángel, destacó que fue una pérdida muy grande para ella. Sin embargo, buscó sanar todo este dolor.

“Los cambios laborales tan repentinos para los que no estaba lista. No los vi venir. Primero el radio, luego la tele. Estaba acostumbrada a hacer noticieros diario desde hace muchos años… Cuando tienes una rutina de décadas y de pronto, pum, la primera ancla ya no está y la segunda ancla tampoco (es difícil)”, comenzó Paola.

A lo que Juan Soler le cuestionó si ella era consciente de que esta situación sucedió debido a los intereses de la empresa y no por ella, y Paola respondió:

“Yo lo que sé es que ocurrió y que me toca hacerme cargo de mí. Insisto, no estaba lista, me dolió profundamente. Me pegó fuerte, estuve triste. O sea, les confieso, deprimida”. Paola Rojas

Agregó: “En esa golpiza, yo creo que el día que me sentí más triste y toqué fondo. Estaba nadando, me acuerdo yo. Me gusta nadar, medito, nadando y a veces cuando estoy triste. Lloro en la alberca… Un día nadando, llorando, estaba muy triste. O sea, no lo vi, ni escuché su voz, pero… Yo la tuve (una plática) con Sami, un amigo que murió muy joven durante la pandemia… Sentí las palabras: ‘Estás viva’”.

¿Cómo salió Paola Rojas de esta depresión?

Desde entonces, Paola explicó que esta experiencia la ayudó a recordar todo lo bueno que tiene en la vida. Por esta razón, solo se enfocó en lo que sí posee.

Paola Rojas “Hay cosas que es buena idea dejar de necesitar. O sea, yo entendí que había puesto mi autoestima y hasta mi identidad en una pantalla, cosa que no me culpo, ni me juzgo… Me parece sano y sensato y dices: ‘No quiero mi autoestima en una pantalla’”.

La periodista actualmente es conductora de Netas divinas en Univisión, programa con el que le ha dado un giro a su carrera. Habla de temas personales junto a conductoras como Consuelo Duval, Natalia Téllez, Galilea Montijo y Daniela Magún.