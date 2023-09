Papá de Ana Bárbara habla de los problemas legales entre sus hijos: “Arreglen las cosas en casa”

El hermano de Ana Bárbara demandó a la cantante por supuestamente no darle crédito de varios temas musicales.

Después de que el compositor Francisco Ugalde, hermano de Ana Bárbara demandó a la cantante por supuestamente no darle el crédito correspondiente como coautor de algunos de sus famosos temas como ‘Y lo busqué’, ‘Niña mimada’, ‘En realidad’, ‘Dime’ y ‘Fruta prohibida’.

El también cantante tomó esta determinación tras varios años de desacuerdos con Ana, Recordemos que, en 2021, él mismo declaró que llevaba cinco años sin hablarse.

La llamada reina grupera ya habló al respecto y aseguró que dicha demanda ya fue desestimada y que sus canciones le pertenecen a ella y a nadie más. Por ello hablamos con el padre de ambos, don Antero Ugalde quien asegura estar muy apenado por esta situación entre sus hijos.

- ¿Qué opina de la demanda que interpuso su hijo Pancho contra su hermana Ana Barbara?

“Está del carajo. Justo hoy (30 de agosto) vino Pancho a hablar conmigo aquí al rancho. Me platicó de la demanda que hay que aclarar que no es por dinero, pero yo ya le dije que no conviene andar demandando. Pierdes más dinero. Más vale un buen arreglo que un mal pleito. Entre ellos hay otras cosas, pero no es tanto por dinero como andan diciendo por ahí.”

Don Antero Ugalde habló sobre la polémica que tienen sus hijos / Archivo / Instagram

- ¿Ana Barbara ya habló con usted?

“Justamente me habló seguido en los últimos días. Se me hizo raro porque no es de hablarme mucho. Yo creo quería comentarme algo de este tema, pero no se animó. Traen ahí un pleito aferrado, pero ya le dije que se dejen de pend&%$ y arreglen las cosas en casa, que sienten a hablar y no se anden con chin&%#$ de estarse demandando. Yo no los eduque así.”

- ¿Entonces no es por dinero?

“Obvio todos trabajamos para recibir una paga. Ella por cantar y él por escribir canciones. Entonces se paga lo que corresponde. No debe haber problemas, pero deben de hablarlo de frente. Quiero escuchar la versión de ella. Soy parejo. Incluso mi otra hija Quely me dijo, ‘papá, Pancho es medio alebrestado. Ten cuidado’, y le respondí que aquí se chin%$ todos. Soy su padre y aunque tenga 81 años aún los seguiré metiendo en cintura. Aquí nadie me falta el respeto y el que lo haga se queda mudo.”

Francisco Ugalde sostiene que varios temas de Ana Bárbara fueron creados con su ayuda / Instagram: @panchougalde

-Nos sorprendió mucho esta demanda porque Pancho y Ana siempre se habían mostrado unidos…

“Claro, también me desconcertó, porque ellos anduvieron trabajando juntos por muchos años. Ambos se daban la mano en esto y el otro. Por eso necesitan platicar, que no sean tontos los dos. Por ahí escuche en los medios que él no debe actuar así con su hermana porque le ha matado el hambre durante mucho tiempo y no le ha matado nada. Él le escribió canciones y ella lo sabe. Siempre protegiéndola y cuidándola. Vivió con ella en México. Entonces que no abusen los medios y que vean ambos lados.”

-Ojalá le hagan caso y lo arreglen en casa…

“Es una cosa muy penosa para mí andar con pen%$# No me gusta. Los crie como gente de bien. Se me hace muy raro que hayan llegado a esos extremos. Por eso le digo: ‘Ven Peque a hablarlo aquí, que platiquen los dos y yo me meto en medio de los dos cabr%$# Espero no me mande a la fregada. Aquí me respetan todos. Así no valga un centavo, soy su padre,” concluyó.