Papá de Ana Bárbara revela supuestos malos tratos de la cantante: "¡Qué se vaya a la freg*d*!”

Desde hacer varios meses han surgido rumores de que Ana Bárbara ha tenido distanciamiento en su ámbito familiar, específicamente con su padre, don Antero. Sin embargo, todo se quedó en simples especulaciones.

Ahora, fue el mismo Antero Ugalde quien salió a confirmar que sí tiene enemistad con la cantante. Lo anterior debido a que Ana Bárbara no quiso prestarle dinero, el cual necesitó con urgencia.

¿Por qué Ana Bárbara está enemistada con su papá?

En entrevista para el programa de espectáculos Ventaneando, don Antero detalló que existen diversos motivos por los cuales ha tenido un contundente distanciamiento con su hija.

En principio, Ugalde manifestó que tuvo algunos contratiempos con su rancho, por lo que acudió a Ana para pedirle una cantidad de dinero para cubrir los gastos de su casa. Sin embargo, ella se negó.

“Se vino la cosa terrible que no llueve. Me daba 3 mil pesos mensuales. Le pedí que me adelantara un año, o sea 36 mil, para comprar pasturas para las vacas y me dijo que no tenía esa cantidad” Antero Ugalde, papá de Ana Bárbara

Agregó: “Me arrepentí de haberlos pedido. Después ya no me volvió a hablar y no creo que no haya tenido los 38 mil que le pedía”.

Además, don Antero recalcó su molestia con su hija, luego de que ella no le contestó las llamadas, incluso, aunque él quisiera irla a ver a una de sus presentaciones en San Luis.

Por esta razón, aseguró que Ana Bárbara no estaría actuando de la forma correcta con quien la apoyó durante mucho tiempo.

“¡Nunca me contestó! Que se vaya a la freg*d*. Mi otro hijo me dijo que había dicho que se enfadó de darme dinero”. Don Antero Ugalde

Continuó: “Que se acuerde que no me ha dado ni migajas de lo que yo le di. Yo anduve 15 años con ella. A todos lados la llevaba, y eso no lo valora ella”.

¿Ana Bárbara trata mal a su mamá?

Eso no es todo, don Antero recordó frente a las cámaras que Ana Bárbara se ha expresado “muy mal” de su mamá, situación que le causó extrañeza.

Por último, externó que la única que lo ha apoyado con sus necesidades médicas es su hija, Kelly.

Don Antero Ugalde “Se porta mal con la mamá. Un día me habló quejándose amargamente de ella, me extraña la verdad”.

Concluyó: “La Kelly, mi hija, nunca me ha dejado de dar cada mes y con eso compro las medicinas”.

Al momento, Ana Bárbara no ha respondido a las contundentes confesiones de su papá, quien aseguró no hay una buena relación entre ellos dos actualmente.

