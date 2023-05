Pati Chapoy cumple advertencia y expone a ex de Olivia Collins

Pati Chapoy lanzó una advertencia a la hija de Olivia Collins luego de su pleito con Mónica Castañeda en el funeral de Julián Figueroa y la cumplió.

Luego de la pelea entre la conductora de ‘Ventaneando’, Mónica Castañeda y la hija de Olivia Collins en el último adiós a Julián Figueroa, Pati Chapoy lanzó una advertencia en el programa de espectáculos y amenazó a la actriz con dar información sobre el papá de sus hijas.

En aquel momento, Daniel Bisogno mencionó en ‘Ventaneando’ sobre el altercado, “que por cierto, la hija no se parece en nada a Olivia Collins, por decirlo de manera decente y el papá era una cosa lamentable”.

Por lo que Pati Chapoy comentó, “mañana les voy a platicar del papá de las hijas para que sepan la clase de papá que es”.

Fue por ello que a través de una mesa de debate sobre las coberturas periodísticas, Pati Chapoy y su equipo volvieron a tocar el tema y la titular de ‘Ventaneando’ destacó que periodistas con ética se guardan información, por lo que los detalles que estaba a punto de revelar, se los había guardado para evitar un problema con Olivia Collins.

Rosario Murrieta comenzó diciendo, “de pronto los señalamientos, sobre todo en redes sociales son de: ‘le tenían mala voluntad’, ‘ahora van a hablar mal de ella’ y no, realmente había una buena relación con Olivia, tan buena relación había hablado que en alguna ocasión ella da una entrevista exclusiva para Pati Chapoy, justo cuando se separa de su marido y regresa con él en un episodio muy polémico”.

Según Chapoy, Silvio García Patto, el ex de Olivia Collins le ofreció fotografías comprometedoras de la actriz, “muy polémico, y no voy a comentar algo que no sepa, lo que pasa es que sucedió hace muchísimos años, y sucede que cuando Olivia toma la decisión de casarse con este publicista, García Patto, pasó por un maltrato muy delicado del marido y Olivia toma la decisión de separarse”.

El pleito entre Mónica Castañeda y la hija de Olivia Collins en el funeral de Julián Figueroa, desató el pleito entre el programa y la actriz. / YouTube: Ventaneando

Fue entonces que el publicista la buscó para desayunar y presentarle este material comprometedor, “fui a desayunar con él y para mi sorpresa, empezando la plática, sin haber empezado el desayuno, me saca un fajo de fotografías, fotografías muy comprometedoras de Olivia. Vi dos, le devolví el fajo de fotografías y le dije que yo no era la persona que él creía que era yo para publicar ese material y se lo devolví”, contó.

Fue entonces que Chapoy mencionó que cree que este fue un factor que habría obligado a Collins regresar con el hombre y hasta aceptar vivir con su familia en España, “viviendo allá, ella se regresa a México, dejando a las hijas, yo no sé si él pidió que se quedaran, yo no conozco esa parte de la historia, pero sí conozco la parte donde fue muy maltratada Olivia y sí hicimos esa entrevista, donde me dice que iba a regresar con su marido y se iba a vivir a España”, finalizó.