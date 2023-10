Pati Chapoy ya dejó instrucciones para que anuncien su fallecimiento en Ventaneando; vidente advierte luto

Recientemente comenzó a tomar relevancia la visión de Ramsés Vidente, uno de los oráculos más famosos que ha realizado predicciones que se han cumplido en el medio del espectáculo.

Esta vez su predicción tiene que ver con el programa Ventaneando cuya titular es Pati Chapoy. Ramsés advirtió que sucedería una terrible tragedia en el programa y que los conductores deberían cuidarse.

“Esto es muy serio, veo un listón negro para el programa Ventaneando, para TV Azteca veo listón negro eh, para agosto. Ya ven que cuando digo fechas, ya valió. Agosto, septiembre, octubre, Pedrito Sola, Daniel Bisogno, veo de luto a Ventaneando, listón negro. Ojo, son visiones, no es que uno lo desee”, fue lo que expresó en un video de la estación La mejor FM, dejando a muchos angustiados y con incertidumbre sobre lo que podría pasar.

🗨️ Predicción de RAMSÉS VIDENTE para el el programa #Ventaneando 🪟🔮 pic.twitter.com/ojfmZyWGR1 — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) October 4, 2023

Es sabido que Pati Chapoy es una de las conductoras más emblemáticas en México, gracias a Ventaneando, el programa de espectáculos que lleva 27 años al aire en TV Azteca.

Desde su estreno, Pati Chapoy ha estado al frente del programa mientras los conductores han sido distintos en cada una de sus etapas, por lo que algunas veces el público se ha preguntado qué sucederá cuando la titular muera.

Y Chapoy está consciente de que esto puede suceder en cualquier momento. Por ello, la conductora reveló recientemente a una publicación nacional, que ya dejó instrucciones en Ventaneando para cuando ella muera y den la noticia en el programa.

Pati Chapoy quiere morir dando la noticia en Ventaneando, programa del que lleva al frente 27 años / Instagram

La titular del programa dijo que así como hay actores que desean morir en el escenario, a ella le gustaría irse de este mundo, persiguiendo la noticia en Ventaneando: “Siempre he comentado que no me voy a perder la noticia de mi muerte y seguramente va a ser en el foro de Ventaneando o haciendo una entrevista”, indicó sobre cómo quiere que sea el momento.

Chapoy desea que, si llega a morir en un programa en vivo, no se cancele o suspenda la transmisión y que el deber de todos en Ventaneando es dar la noticia en ese momento: “Es lo que les digo a mis compañeros, si aquí (en el foro) me pasa algo, nada de que cortan cámaras ni nada, automáticamente resuelven la situación y la noticia la damos nosotros”, concluyó.