Pato Levy: Amigos y familiares le dan el último adiós

Luego de que este lunes por la madrugada se diera a conocer que Pato Levy había perdido la vida en su casa, amigos y familiares se dieron cita en la que fue casa de la señora Talina Fernández (qepd) para despedir al amigo, hermano y tío.

A la casa de la fallecida Talina Fernández llegaron José Emilio, María y Paula, sobrinos de Pato que acudieron a despedirse de su tío.

José Emilio a su llegada dijo que la partida de su tío los agarró de sorpresa. “Ha sido un año bastante complicado para toda la familia. Primero fallece mi abuela y ahora fallece mi tío de una manera inesperada. Hace dos semanas lo vi y estaba increíble, con un ánimo increíble, con una actitud impresionante, no me lo esperaba sigo en shock”.

José Emilio Fernández llegó a la casa de su abuela para darle el último adiós a su tío Pato Levy. El joven abrió su corazón y reveló que desea que, este lamentable suceso sea un parteaguas para la reconciliación en su familia. 🕊️🤍

📸: Juan Pablo Méndez

Al preguntarle sobre si ya tuvo contacto con Ana Bárbara dijo: “No he se ha comunicado, pero cuando falleció mi abuela mandó condolencias a toda la familia. Ahorita no lo ha hecho pero bueno eso es muy aparte”.

Por su parte Paula comentó que su abuela y su tío eran muy unidos. “Mi abuela y Pato eran muy unidos por eso él cayó en depresión y el saber que dentro de toda esta tristeza se van a reencontrar, me tiene bastante tranquila”.

Paula señaló que Ana Bárbara esta presente en estos momentos con la familia. “Ella mandó unas flores, ella quería mucho a mi tío Pato y viceversa. Incluso mi tío la iba a entrevistar dentro de una semana. Ella también está bastante triste”.

A su llegada, María fue la única que quiso guardar silencio en estos momentos y entró rodeada de los medios que querían captar alguna declaración de la hija de Mariana Levy.

DEP 🤍🕊️

María Levy, hija de Mariana, llegó así a despedir a su tío Pato Levy.

📸: Alejandro Isunza / Juan Pablo Méndez

Coco Levy comentó tras la partida de su hermano: “Se fue una persona fantástica, inteligente, culto, con una visión de que había reír y no ser tan serio en la vida. Amantes de los animales y un nivel de cultura impresionante”.

El hijo mayor de Talina Fernández (q.e.p.d) nos contó cómo se enteró lo que le pasó a su hermano. “Me enteré de la peor manera, su novia me tocó en la madrugada la puerta de mi cuarto y me dijo que Pato estaba frío y duro. Fue muy difícil pero tuve la oportunidad de abrazarlo y besarle mucho. Le dije cuánto lo necesito, cuánto lo voy a necesitar”.

También se dio cita a despedirse de su amigo Pato, el empresario y presidente del grupo Jumex, Eugenio López, quien dijo: ” Vengo a estar con la familia a quien no sólo admiré, conozco de toda la vida. A mi queridísima Talina, una familia de bien. Estoy consternado, triste. No sé porque pasan así las cosas y bueno aquí estoy con mi querido Coco”, concluyó.