Patricia Reyes Spíndola y Omar Suárez: filtran audios de brutal pleito que involucra amenazas legales

Este lunes, el programa ‘De primera mano’ sorprendió al público al revelar una serie de audios que muestran el intenso pleito entre la actriz Patricia Reyes Spíndola y el productor Omar Suárez.

Según el conductor Gustavo Adolfo Infante, los audios llegaron directamente a su redacción y muestran una conversación llena de acusaciones y amenazas legales.

Patricia Reyes Spíndola lanza fuerte reclamo a Omar Suárez

Todo comenzó cuando Patricia Reyes Spíndola, a través de una nota de voz en WhatsApp, le pidió a Omar Suárez que no la incluyera en ninguno de sus proyectos. La actriz le explicó que le había llegado información de que estaba siendo anunciada en un proyecto de Suárez, lo cual no era cierto.

“Hola, Omar querido, oye, el papá de una alumna de mi escuela me dice que en el Teatro Silvia Pinal, por el micrófono, le dicen que yo voy a estar en una obra tuya. Yo te suplico que no lo pongas ni una vez, porque no es verdad.

Mira: Lorena Herrera y Patricia Reyes protagonizaron encontronazo en la presentación de la obra ¡Hijas de su madre!

Patricia Reyes Spíndola contra Omar Suárez: Se filtran audios de su confrontamiento / Facebook: Patricia Reyes Spíndola

Yo solo trabajo con Gabriel Varela. Mi nombre está registrado y si me vuelven a decir que tú me estás anunciando donde no voy a estar, con la pena, te voy a demandar”, expresó Patricia Reyes Spíndola en el primer mensaje.

Omar Suárez niega haber promocionado a Patricia Reyes Spíndola en sus proyectos

Omar Suárez, al recibir el mensaje, respondió de manera sorprendida y molesta, aclaró que no había ningún proyecto en el Teatro Silvia Pinal en el que ella estuviera involucrada:

“Querida Patricia, primero que nada, espero estés muy bien. Me extrañan tus palabras y me lastiman, porque cuando uno dice algo es porque tiene las pruebas. Yo no trabajo en el Teatro Silvia Pinal. No haré ninguna presentación en el Teatro Silvia Pinal. Estoy en el Teatro México con Las leonas”. Omar Suárez

“No tengo ninguna necesidad de anunciar a una actriz, claramente me acabas de dejar claro que nunca vas a trabajar conmigo porque trabajas con el señor Gabriel Varela. No sé cuál sea tu situación conmigo, pero la respeto. No te he mencionado jamás. Te invito a que tus reclamos sean basados en pruebas y con inteligencia”, continuó Omar Suárez.

Sin embargo, la actriz continuó con su reclamo y le dejó en claro que no trabajaría con él bajo ninguna circunstancia.

Mira: Omar Suárez acusa a Juan Osorio de jugar sucio e intentar sabotear ‘Perfume de Gardenia’

El productor Omar Suárez en la rueda de prensa de su nueva apuesta teatral “Las Leonas”. / Luis Pérez

Patricia Reyes Spíndola y Omar Súárez se dan con todo

“No es la primera vez que me lo dicen. Eso fue el sábado pasado. Me lo contaron”, dijo Patricia Reyes. Además, le exigió que si no iba a respetar su solicitud, se enfrentarían a consecuencias legales:

“Siempre te digo que no porque solo trabajo con Gabriel Varela. No te tengo que comprobar nada. Solo te pido que, si es no, no lo vuelvan a hacer porque no me quiero meter en ninguna bronca. Pero si me anuncian donde no voy a estar, si me empu..”. Patricia Reyes Spíndola

Patricia también se mostró muy molesta por la respuesta de Suárez:

“Perdóname, tu respuesta me parece muy tonta. No necesito inteligencia porque sí la tengo... Y sí me han anunciado. Sí, tengo las pruebas, pero no me interesa meterme en broncas contigo. Nunca voy a trabajar contigo. No me interesa hablar contigo, ni para bien ni para mal”. Patricia Reyes Spíndola

Patricia Reyes Spíndola contra Omar Suárez: Se filtran audios de su confrontamiento / Facebook: Patricia Reyes Spíndola

Omar, por su parte, le respondió defendiendo su postura y mostrando falta de paciencia por la situación:

“Perdóname, Pati, pero tus reclamos son absurdos. Respeto tu trayectoria, lo que representas como nombre, pero no tengo la necesidad de anunciarte. Tengo a actrices fuertes e importantes, igual que tú, como para meterte en algo que no estás. Te están calentando la cabeza. Espero que tengas más prudencia y que tus reacciones no sean tan estomacales”, expresó.

Mira: Juan Osorio niega sabotear ‘Perfume de Gardenia’ y manda tremendo mensaje a Omar Suárez

Omar Suárez no piensa invitar a Patricia Reyes Spíndola a ningún proyecto futuro

Al final de la conversación, Omar Suárez reiteró que no tenía intenciones de volver a trabajar con ella, pero exigió pruebas de sus acusaciones:

“Nunca me habías dejado claro que no querías trabajar conmigo. Ojalá que nunca necesites trabajar conmigo. De todo corazón te lo deseo, porque este negocio es tan chico y siempre se necesita de todos”.

“Yo nunca te he hecho nada malo. Qué bueno que me lo dices para jamás volverte a invitar. Pero de eso a que te anuncie, realmente no... Te exijo pruebas porque eso de que ya te dijeron... Me extraña que una mujer tan sabia se atreva a hacer estas acusaciones”, concluyó Suárez, productor de Perfume de Gardenia y Las leonas.

Patricia Reyes Spíndola ya no le respondió pero hace unos días compartió en sus redes un video en el que aclaraba a sus seguidores que no se va presentar en ningún proyecto que esté en Teatro Silvia Pinal.

Sobre este pleito y la filtración de estos audios, ni Omar Suárez ni Patricia Reyes Spíndola se han pronunciado.