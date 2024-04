Patricio “N”: varios famosos se reunieron para pedir justicia

En defensa de Patricio “N”, su equipo legal: el Lic. Oscar Mora, la Lic. Patricia Bedoya, el empresario Manlio Magno y amigos del medio artístico: Emir Pabón, Yulianna Peniche, Juan Carlos “el Borrego” Nava, Samia Bracamontes y Armando González “el Muñeco” se reunieron para apoyarlo y afirmaron que meterían las manos al fuego por él.

El conductor está acusado de vi0l3ncia familiar por su exesposa, Áurea Zapata y hace unas semanas circuló la noticia de que hay una orden de aprehensión por presunto abus0 s3xu4l en contra de sus hijas, de la cual ya está protegido por un amparo.

Patricio N / Archivo TVNotas / Instagram: @patricio

¿Dónde está Patricio “N”?

Su abogado Lic. Mora expresó: “Patricio no está prófugo, está esperando a que sea convocado a la audiencia inicial y tiene la obligación de comparecer ante el juzgado de control cunado nos indique comparecer, si es que se lleva a cabo, pero por ahora Patricio no puede ser detenido”.

Amigos del medio como Yulianna Peniche, Juan Carlos “el Borrego” Nava, Emir Pabón entre otros famosos ponen las manos al fuego por el actor.

La actriz Yulianna Peniche: “Yo estoy aquí para externar mi cariño y respeto hacia Patricio. Yo lo conozco hace más de 20 años y él es un hombre íntegro… Lo único que yo he visto a raíz de su separación es a un hombre que ha luchado incansablemente por ver a sus dos hijas, que le fue arrebatado el derecho y lo ha hecho legalmente. Ha sufrido demasiado y sería incapaz de hacerle daño a sus hijas que es lo que más ama en su vida. Me indigna y me da mucha tristeza que quien pague los platos rotos en este caso sean sus hijas… Ojalá Dios la ilumina para que diga la verdad”.

Juan Carlos “el Borrego” Nava: “Lo que estamos viendo está totalmente alejado de la realidad. Por eso se han unido tantas personas, porque si no tuviéramos esa certeza no estaríamos aquí. Tarde o temprano le va a dar la razón a la persona que está haciendo lo correcto. Las niñas viven en su casa en un departamento que compró Patricio antes de casarse. Lo pagó cuando él era soltero. Es un caso que hay que prestarle la atención para que este del lado de la justicia”.

Por su parte Samia Bracamontes, expresó que metía las manos al fuego por su amigo y que era incapaz de dañar a lo que más quiere. Igual Emir Pabón y Armando González “el Muñeco” expresaron su apoyo y piden justicia para Patricio “N”. Además, por videoconferencia se sumaron más amigos, como el productor Gerardo Quiroz, Susana Diazayas, Julio Camejo, entre otros.

