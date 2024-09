Paul Stanley apoyaría a Mario Bezares para ganar La casa de los famosos México

El reality show La casa de los famosos México está por llegar a su emocionante desenlace, y las opiniones y apuestas sobre quién será el ganador se intensifican. En este contexto, Paul Stanley, hijo del icónico conductor Paco Stanley, sorprendió al revelar en una reciente entrevista que existe la posibilidad de que Mario Bezares ganara la competencia.

A pesar de la compleja relación entre ambos, Stanley reconoció que Bezares ha desempeñado un excelente papel dentro de la casa, lo que ha dado mucho de qué hablar entre los seguidores del reality.

El popular reality de Televisa se encuentra a pocas semanas de la gran final, y el domingo 22 de septiembre será el día en que se conocerá al último eliminado antes de coronar al ganador. Las emociones están al límite, especialmente con las recientes nominaciones que han dejado a los seguidores expectantes.

El público ha expresado, en múltiples ocasiones, su deseo de que los cinco integrantes del cuarto “Mar” sean quienes lleguen a la final. Estos son Arath de la Torre, Mario Bezares, Briggitte Bozzo, Gala Montes y Karime Pindter, quienes han conformado un equipo sólido a lo largo del programa.

En contraste, el último representante del equipo “Tierra”, Agustín Fernández, ha sido nominado y parece estar en la cuerda floja, con una alta posibilidad de ser eliminado en los próximos días.

El miércoles 18 de septiembre se llevaron a cabo las últimas nominaciones, que dejaron a cinco habitantes en riesgo de los seis actuales, puesto que Karime Pindter ya tiene un lugar asegurado en la gran final, gracias a que ganó el boleto dorado. Los nominados son:

Agustín Fernández,

Arath de la Torre,

Mario Bezares,

Briggitte Bozzo y

Gala Montes.

Paul Stanley revela quién su favorito del reality show

La relación entre Paul Stanley y Mario Bezares ha sido un tema delicado durante muchos años. Tras el trágico asesinato de Paco Stanley en 1999, Bezares, quien fue compañero del famoso conductor en varios programas, fue detenido bajo sospecha de estar involucrado en el crimen.

Sin embargo, después de un largo y complicado proceso judicial, Bezares fue liberado casi dos años después, libre de cargos en su contra, ya que no se encontraron pruebas que lo vincularan con el homicidio. A pesar de su liberación, este episodio marcó un distanciamiento entre Bezares y la familia Stanley, en especial con Paul, quien ha manifestado en varias ocasiones que no tiene ningún tipo de relación con él desde entonces.

A pesar de esta historia, Paul Stanley dejó abierta la posibilidad de un reencuentro entre ambos cuando Mario Bezares salga de La casa de los famosos México.

Jorge Gil colaboraba con Paco Stanley y Mario Bezares / Twitter

Durante su entrevista, Stanley no perdió la oportunidad de bromear sobre el hecho de que su nombre hubiera sido mencionado en diversas ocasiones dentro de La casa. “Mira, ya se acerca el final y no he cobrado nada. He sido muy mencionado en esa casa y no he cobrado ni un peso. Eso me tiene más preocupado todavía”, comentó entre risas.

Más allá de las bromas, el hijo de Paco Stanley expresó su admiración por el trabajo que han hecho los habitantes del equipo “Mar”.

“Estoy bien, estoy contento porque la gente que hizo bien en La casa, que trabajó, son los de Mar. Lo hicieron muy bien, la neta. No es solo Arath, también Mario, Gala, Briggitte, Karime... hicieron un gran equipo. La verdad, felicidades por ellos”.

Cuando se le preguntó a Paul Stanley sobre quién podría ganar, el conductor se mostró indeciso: “Lo han hecho bien todo el equipo... No sé. Sería un volado, ¿eh? A veces digo Gala, Karime, Briggitte... Arath, Mario también”, confesó.

En este sentido, Stanley reconoció el gran desempeño de los cinco integrantes del cuarto “Mar”, quienes han sabido jugar sus cartas de manera inteligente y han formado una alianza sólida que ha logrado llegar hasta la recta final del programa.

Stanley también reflexionó sobre la naturaleza del juego y lo complicado que es para los participantes mantenerse fieles a sí mismos bajo la presión de las cámaras:

“Es un juego muy difícil, que saca lo mejor o lo peor de ti. Puedes entrar muy amado y salir odiado, o entrar odiado y salir amado. Arath y Mario se han dedicado a cuidar a las tres niñas de la casa, y eso se agradece”, dijo, destacando el apoyo que ambos han brindado a sus compañeras de equipo.

