Paul Stanley asegura que Yeri Mua es prófuga del ácido fólico, tras visita a Hoy: “No le gira la ardilla”

Paul Stanley dio a conocer que no comprende como es que ciertos influencers han alcanzado la fama aportando tan poco a la sociedad.

Yeri Mua de nuevo se encuentra en una polémica y es que recientemente acudió al famoso matutino de las estrellas ‘Hoy’ en donde su participación dejó mucho que desear o eso señaló uno de sus conductores.

Se trata de Paul Stanley quien se encargó de generar una dinámica con la influencer veracruzana llamada ‘Resbalón del Indio Brayan’ en donde tenía que adivinar algunos cuestionamientos.

No obstante, no logró dar con ninguno e incluso Arath de la Torre, fungió como su cómplice y es que se encargó de soplarle algunas respuestas para que no quedara tan mal.

En ese contexto, Paul Stanley se dejó ir con todo contra la influencer y es que en su aparición en el programa ‘Cuéntamelo Ya Al Fin’, explicó que siempre estuvo en contra de que ella asistiera a ‘Hoy’.

Pese a que no dio nombres en su inicio, por los señalamientos que hizo se supo que habla de la joven:

“Los influencers que invitan al programa ‘Hoy’, una prófuga del ácido fólico, que mucho baile en las redes, que soy bella y sensual”, comentó.

Pero no solo cuestionó su inteligencia, sino que hizo un señalamiento a las operaciones a las que se ha sometido:

“Con más plástico que los santos del mercado, pero se nota que no le gira la ardilla”, declaró.

Yeri Mua es una influencer mexicana que es sumamente conocida por encontrarse constantemente en polémicas / Instagram: @yerimua

Aunado a eso explicó que aún no entendía la razón por la que la fama le llegaba a algunos influencers que demuestran ser ignorantes en muchos aspectos, ya que su contenido carece de calidad, según el conductor.

Paul Stanley confesó que nunca ha estado de acuerdo con la visitas de influencers al programa ya que le parece que su contenido no es de calidad / Instagram: @paulstanleyd @yerimua