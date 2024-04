Paul Stanley reacciona a la serie que estará basada en la vida de su padre

En nuestro martes de TVNotas, te dimos a conocer que la bioserie "¿Quién lo mató?”, la cual hablará de la mu3rt3 de Paco Stanley. Al parecer, los involucrados en el caso esperan su estreno para demandar a la producción.

Cabe señalar que el estreno de la serie será el próximo 24 de mayo y los protagonistas serán: Roberto Duarte (Paco Stanley), Luis Gerardo Méndez (Mario Bezares), Diego Boneta (Jorge Gil), Belinda (Paola Durante), Zuria Vega (Brenda Bezares) y Javier Ramírez (Benito Castro).

La serie promete exponer la perspectiva de cada uno de los involucrados en el atentado que sufrió Paco Stanley afuera del restaurante “El charco de las ranas” el 7 de junio de 1999, en el cual lamentablemente perdió la vida, y que hasta el momento sigue siendo un misterio quién le arrebató la vida al exitoso conductor de televisión.

TVNotas se puso en contacto con Mario y Brenda Bezares para que dieran su opinión sobre esta nueva serie: “No tenemos nada que decir al respecto. Solo estamos esperando a que comience la serie para ver qué trae. Actuaremos conforme a lo que ocurra. Por ahora, no tenemos nada que decir”.

Si quieres conocer más detalles sobre esta nueva serie que está preparando Prime Video, dale clic aquí y ve exclusivamente algunas escenas que podrás ver en la serie.

Mira: Serie de Paco Stanley romperá récord de audiencia ¡de abogados!

Diego Boneta, Belinda y Luis Gerardo Méndez caracterizados para la serie ¿Quién lo mató? / Prime video

Paul Stanley reacciona a esta nueva serie, que hablará de la vida de su padre

Cabe señalar que esta bioserie no cuenta con la autorización de la familia del famoso comediante. Debido a esta situación, la prensa abordó a las afueras de las instalaciones de Televisa a Paul Stanley, para saber qué piensa de esta nueva producción.

El conductor reveló que no se siente muy contento de hablar sobre el tema y dejó en claro que no le interesa la bioserie: “No pienso hablar nada de eso. No me interesa”.

Ve: ¡Jay de la Cueva presenta su primer disco como solista!

Paco Stanley cargando en sus piernas a su hijo Paul cuando eran tan solo un niño / Instagram: @paulstanleyd

Paul también fue cuestionado sobre si le molesta la participación de los involucrados en la serie, luego de que se dio a conocer el elenco completo.

“Es la chamba de cada quien. ¿Por qué me va a molestar?” Paul Stanley

Finalmente, sobre la posibilidad de tomar acciones legales en contra de la bioserie, Paul aseguró que es muy pronto para hablar de eso: “Es muy pronto todavía. Ahorita no sé ni de qué se trata… Hay que esperar, nada más”.

Te puede interesar: Blink-182 cancela su presentación de este 3 de abril en el Palacio de los Deportes ¿habrá reembolso?