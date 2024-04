Blink-182 cancela su presentación de este 3 de abril en el Palacio de los Deportes ¿habrá reembolso?

Tras haber postergado algunas fechas de marzo a abril, el grupo estadounidense Blink-182 canceló la segunda presentación que tenía programada para este 3 de abril en el Palacio de los Deportes.

A través de las redes sociales, Ocesa informó que el concierto de este 3 de abril se cancela por cuestiones de salud: “Querido fan, el evento de Blink-182 de esta noche en el Palacio de los Deportes en Ciudad de México ha sido cancelado debido a enfermedad”, así lo anunció.

Si bien la empresa o la banda no han dado más detalles sobre la situación, algunos grupos de Facebook especularon que Mark Hoppus, guitarrista de la agrupación, es quien posiblemente estaría enfermo.

Información importante sobre el concierto de hoy de blink-182 en el Palacio de los Deportes.⚠️ pic.twitter.com/KloIHwuSxY — Ocesa Total (@ocesa_total) April 3, 2024

No te pierdas: Karely Ruiz tiene tanto dinero que ya lo quiere regalar en las calles

Durante el concierto del pasado 2 de abril, el músico mostró algunas molestias en el escenario. Incluso, se disculpó con el público y admitió que no se sentía muy bien.

“Lo siento mucho, estoy demasiado enfermo. El doctor me dijo que se suponía que ni siquiera debería estar aquí esta noche, pero no los visitaría en vano, aunque sepa que estoy enfermo hasta la c..., siento que estoy muriendo aquí arriba. Estoy feliz de estar muriendo aquí con ustedes”, expresó.

Pese a esta situación, Ocesa aclaró que las presentaciones programadas para los días 5 y 6 de abril sí se llevarán a cabo, por lo que la empresa invitó a los fans a que compraran sus boletos para esas fechas, pues hay poca disponibilidad.

Blink-182 vestidos de conejo / Facebook: Blink-182

¿Habrá reembolso por el concierto cancelado de Blink?

En su comunicado, la promotora señaló, en caso de haber hecho la compra en línea, el reembolso se verá reflejado de manera automática. En tanto que, si los boletos se adquirieron en taquillas o centros Ticketmaster, podrán solicitar su dinero a partir del próximo 8 de abril.

Según los lineamientos de la boletera, las personas tienen hasta 30 días después de que se canceló el evento para pedir su reembolso.

Blink-182 tocando instrumentos / Facebook: Blink-182

Checa: LCDLF: Alfredo Adame revela la fuerte cantidad que tendría que pagar Thalí García tras abandonar el reality

Fans reaccionan a la cancelación del concierto de Blink-182

Si bien algunos internautas se mostraron preocupados por la salud de Mark Hoppus, muchos se quejaron de que el anuncio se diera a tan solo unas horas del evento, pues varios señalaron que había viajado desde otros estados para estar en el concierto.

“Hubo gente que vino desde otro estado, horas de camino, gastamos en transporte y me salen con eso”, “Es inadmisible”, “Deberían reagendar la fecha”, “Falta de compromiso”, “Qué fácil se les hace cancelar”, expresaron algunos usuarios.

Hasta el momento, Blink-182 no se ha pronunciado ante esta situación, así como tampoco han mencionado nada sobre la salud de su guitarrista.

Mira: Adrián Uribe le manda mensaje al Capi, el nuevo conductor de 100 mexicanos ¡No lo ve como competencia!

Blink-182 frente a la cámara / Facebook: Blink-182