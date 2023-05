Paul Stanley revela con quién compartiría la tina de baño en La Casa de los Famosos México

El conductor de Hoy comentó que se siente nervioso por entrar a La Casa de los Famosos México; Galilea Montijo le compartió algunos consejos y hasta le hizo una íntima recomendación.

El hijo de Paco Stanley es uno de los participantes confirmados para competir por el premio en La Casa de los Famosos México, el reality producido por Televisa que se estrenará el próximo 4 de junio. Al respecto, fue cuestionado por sus compañeros del programa Hoy sobre lo que piensa hacer con el premio si resulta ganador.

En la sección La Tina del programa matutino, Galilea Montijo le preguntó a Paul Stanley que haría si alguien lo invita a compartir la tina de baño en el reality, a lo que el conductor explicó con lujo de detalles los posibles escenarios que podrían darse: “depende quién sea”, respondió el presentador.

Stanley detalló que, si un participante hombre le pide que compartan la tina, “no pasa nada, no vamos a jugar espaditas”. Sin embargo, si es una participante mujer, no aceptaría, pues su prometida Joely Bernat lo estaría viendo, “si es una dama, pues, tampoco porque la Joely me va a estar viendo y me lo…”, dijo el conductor de Hoy, mientras simulaba una tijera con su mano, dando a entender que su prometida “se lo corta”.

Paul Stanley revela con quien compartiría tina de baño en La Casa de los Famosos México / Instagram: @paulstanleyd

Paul Stanley revela qué hará si resulta ganador en La Casa de los Famosos México

Galilea Montijo compartió con Paul Stanley parte de su experiencia en realities, pues, la conductora resultó ganadora de Big Brother Vip hace veinte años. Le platicó a su colega que tendrá cámaras las 24 horas y le dio consejos para bañarse y hasta le recomendó qué tipo de ropa interior sería la más apropiada: “please, no nos hagas quedar mal y no dejes el ‘canelazo’”, le pidió la conductora.

Así confesó Paul Stanley lo que hará con el premio de LCDLF México

Respecto de lo que hará con el premio si resulta ganador, Paul Stanley abrió su corazón y se sinceró con la conductora. Explicó que piensa usar el dinero que gane en la realización de su boda con su prometida, confesión que enterneció a Montijo. Además, Stanley adelantó que, en unos cinco años sí se ve teniendo hijos con su prometida.

El hijo de Paco Stanley revela qué no hará en La Casa de los Famosos México y lo que le molesta en una casa / Instagram: @paulstanleyd

Asimismo, el conductor dejó claro que no piensa tener intimidad con nadie dentro de La Casa de los Famosos México y explicó que le molesta el desorden en una casa, a lo que Galilea Montijo le pidió que tenga paciencia, pues duda que dentro del reality los participantes sean aseados y ordenados.