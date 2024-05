Paula Levy a favor de Ana Bárbara y su prometido: “No estoy de acuerdo con mi hermano”

Una fuerte polémica en torno a la familia de Ana Bárbara ha acaparado los reflectores. José Emilio Levy fue quien destapó que el prometido de la cantante maltr4taba a sus hermanos y más tarde un distanciamiento familiar se reveló.

Los papás y el hermano de Ana Bárbara están distanciados de ella porque no les gustan los tratos de José Ángel Muñoz hacia los menores, además de que han notado cambios en la actitud de la cantante que los han llevado a tener discusiones.

En medio del pleito familiar es Paula Levy, hija de la fallecida Mariana Levy, quien habla de esta situación, pues ella fue como una hija para la cantante, dado que la crió cuando estaba junto al ‘Pirru’.

Ana Bárbara rompió en llanto en una conferencia cuando le preguntaron por el pleito familiar que existe / YouTube: Ventaneando

Paula Levy habla de la polémica familiar de Ana Bárbara

En un reciente encuentro con la prensa, Paula dijo que no está de acuerdo con que su hermano José Emilio haya ventilado lo que pasaba en la familia y que es algo que considera, se debió tratar en privado, en terapia psicológica y no exponerlo a los medios.

“Es una situación, es un tema súper delicado, que involucra a mis hermanos que están chiquitos. Yo la verdad no estoy de acuerdo ahí con mi hermano. Entiendo por qué lo hizo y sus razones eran nobles, pero son cosas muy delicadas que se tratan en terapia. Se hablan de frente. No creo que tenga que haber salido a los medios”, comentó.

Sobre la convivencia con el prometido de Ana Bárbara, Paula comentó que se trata de una relación de respeto entre ambos. “No puedo decir que me consta haber vivido una situación en donde dije: ‘Ah, Ángel (hizo esto malo)’, no. Pues no sé, al final sí me he enterado de cosas. Al final todos somos humanos y podemos a veces ser muy duros o muy estrictos, pero es querer mejorar y está bien. Se perdona”, aseguró Paula.

Además, la nieta de Talina Fernández dijo que ella no cree que Ana Bárbara esté manipulada: “Se me hace una mujer demasiado inteligente para que se deje manipular así tan fácil. Es una mujer muy disciplinada y ella lo ve como algo que está bien. Al final cada quién va criar a sus hijos como mejor le parezca”.

Paula entiende las quejas de sus hermanos a los regaños de Ángel, porque según ella, en su experiencia con diferentes madrastras, es algo ‘natural’: “Yo lo he vivido. He tenido muchas madrastras y llega algún momento en donde no te cae bien del todo y existe algún roce… pero somos humanos. Claro que sí he escuchado algunas cosas, pero nada que me parezca que es irremediable”.

La joven también indicó que llegó a ver tratos exagerados por parte de Ángel como que sus hermanos tuvieran que subir y bajar escaleras para poder comer un helado, pero dijo: “Lo aprecio porque me parece que son cosas que te dan disciplina y al final la disciplina es lo que más lejos te lleva en la vida”.

¿Cómo se llevan Paula Levy y Ana Bárbara?

Finalmente, comentó que ha tenido contacto con Ana Bárbara recientemente, aunque aún no son las más cercanas: “De repente sí (nos hablamos), para cosas muy puntuales. Se ha acercado a mí para contarme su sentir y así, y estamos bien. No estamos muy cercanas ahorita, pero hay cosas que cada quien tiene que trabajar”.

“Estamos sanando y dejando ir muchas cosas para poder empezar una relación desde cero”, agregó.

