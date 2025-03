Ángela Aguilar: Pepe Aguilar habría tomado fuerte decisión para ocultar los berrinches de su hija, aseguran

En el último año, se ha dicho mucho de Ángela Aguilar y su familia. Si bien la dinastía ha enfrentado polémicas en el pasado, la relación entre la ‘Princesa del regional mexicano’ y Christian Nodal solo empeoró las cosas.

Y es que la rapidez con la que se dio el romance de los esposos ha resultado muy sospechosa para algunos. Recordemos que el cantante anunció su noviazgo tan solo dos semanas después de su ruptura con Cazzu, madre de su hija y quien fue su pareja por dos años. Por si esto fuera poco, los mexicanos decidieron casarse al mes de haber confirmado su relación.

Los detractores afirman que la hija de Pepe Aguilar fue la manzana de la discordia entre la argentina y su actual esposo. A pesar de que la joven llegó a sugerir que Cazzu ya sabía sobre su romance meses antes de que se hiciera público, esta última la desmintió, lo que acrecentó más los rumores.

Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Ángela Aguilar es grosera y berrinchuda?

En medio de todo lo que se ha dicho sobre el matrimonio en Nodal y Ángela, incluyendo su supuesta crisis, ahora se revela que la intérprete de ‘En realidad’ sería una persona grosera y berrinchuda.

Según información del periodista Javier Ceriani, la cual habría sido obtenida por fuentes cercanas a la familia, la celebridad, supuestamente, es grosera y, sobre todo, “berrinchuda”.

El periodista señaló que, normalmente, la joven llora y se frustra cuando las cosas no salen como ella quiere. Incluso, hizo mención de que, cuando perdió los premios Grammy del 2019, tuvo que ser consolada por su padre, pues habría llegado muy molesta ante su fracaso.

“Ángela estaba enojada, gritando en el camerino. Después de allí, peleando con su padre” Ángela Aguilar

Asimismo, indicó que Pepe le ha prohibido al resto de su familia hablar mal de Ángela: “Ángela es tan consentida por su padre que nadie puede hablar mal de ella, ni siquiera su familia”, dijo.

¿Qué hizo Pepe Aguilar para ocultar los berrinches de su hija? Lo que dicen

Javier Ceriani resaltó que, para evitar que se filtren los supuestos berrinche de su hija, Pepe Aguilar ha hecho que sus empleados firmen contratos de confidencialidad, los cuales estipulan que, si hablan de la joven o hacen referencia a ella, les cobrará una fuerte multa.

“No puede salir nada del núcleo de la familia. Los empleados tienen un contrato de confidencialidad riguroso. No pueden hablar, no pueden filmar y, por supuesto, no dar a entender nada. Les quitan su celular. Si hablan, deberán pagar una multa de 20 millones de pesos”, contó.

Pepe Aguilar y Ángela Aguilar / Instagram

¿La Dinastía Aguilar son gente “insoportable”?

Según Ceriani, el comportamiento “berrinchudo” y “arrogante de Ángela Aguilar vendría de familia. El pediodista aseguró que el resto de los Aguilar, con excepción de Emiliano, quien sería la “oveja negra”; son muy “mamones”.

“Hablan muy mal de la gente. Saben donde cojean, por eso no quieren que se grabe nada. Hablaron pestes de Natanael Cano y Peso Pluma. No pueden creer que tengan fans. Los odian. Yo digo lo que los empleados no pueden decir. Son super mamones, super groseros, no dejan propina, no dan las gracias. Hablan mal de Emiliano”, expresó.

Estas declaraciones dieron mucho de qué hablar en redes sociales. Si bien algunos aseguraron que todo era mentira, otros consideraron que lo informado ya era “un secreto a voces”. Los detractores recordaron muchas de las polémicas de Ángela, incluyendo la declaración que dio en su momento asegurando que “todo lo hacía perfecto”.

