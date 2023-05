Pepe Aguilar pide que haya “buenos fans” y sermonea a fans criticones: “No han entendido nada”

Pepe Aguilar explicó la relación que debe haber entre un artista y sus fans y detalló que, más que una exigencia, debe haber un “intercambio”.

Pepe Aguilar ha estado envuelto en algunas polémicas en redes sociales y, en ocasiones, se ha tomado el tiempo para responder ciertos comentarios de fans que lo critican. Si bien, en su cuenta de Instagram tiene más de 2 millones de seguidores, no se ha salvado de que algunos se le lancen en contra.

En una recién entrevista en su espectáculo ‘Jaripeo sin fronteras’ en la Feria de San Marcos de Aguascalientes, el cantante de música ranchera sermoneó a los seguidores criticones y admitió que es necesario que también existan “buenos fans”.

Además, desmintió algunas creencias que tienen ciertos fans que “le exigen al artista” y, más bien, explicó cómo debería de ser ese vínculo: “Los fans que exigen que haya buenos artistas… yo creo que también debería de haber ‘buenos fans’, ¿no crees?” Cuestionó el cantante.

Pepe Aguilar explica cómo debe ser el vínculo entre fan y artista

En ese encuentro con la prensa, Pepe Aguilar señaló que los fans criticones “no han entendido nada”: “No nada más es, ‘porque yo te compro, yo te doy de comer’, ¡no, ‘pérate! No has entendido nada, no va por ahí, no es así”.

El intérprete de ‘Por mujeres como tú’ explicó que, es más bien un “intercambio”: “Si yo te estoy dando algo que te hace sentir, que te gusta, que te enamoras… yo no te estoy haciendo ningún favor, simplemente lo estoy poniendo a tu disposición y si te late, pues, qué padre”.

Pepe Aguilar sermoneó a fans criticones y explicó cómo debe ser la relación con los artistas / Instagram: @pepeaguilar_oficial

De igual forma, el público que va a sus conciertos “no le hace un favor” a Pepe Aguilar: “Si tú me vienes a ver a mí, precisamente por eso, tampoco me estas haciendo ningún favor, es un intercambio”, explicó el representante de música ranchera.