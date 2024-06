Pepillo Origel recuerda cuando corrió a una periodista por defender a sus perritos

Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo, ha demostrado en múltiples ocasiones el profundo amor que siente por sus mascotas, Tom y Jerry. Esta devoción lo llevó a echar a una periodista de su casa debido a su actitud hacia sus perros.

Pepillo Origel ha expresado en varias oportunidades lo importantes que son sus perros Tom y Jerry en su vida. Los considera no solo sus mascotas, sino miembros vitales de su hogar. Su amor y cuidado por ellos son tan grandes que no permite que nadie los trate con desprecio.

Pepillo defiende a sus perritos

Recientemente, Origel fue invitado al programa ‘Montse & Joe’, donde compartió una anécdota que resaltó el amor por sus perritos. Relató que, en una ocasión, tuvo que correr a una periodista de su casa debido a su actitud negativa hacia Tom y Jerry. La mujer, cuya identidad no reveló, expresó sentirse incómoda por la presencia de los perros y le pidió que los bajara del sillón; lo que llevó a Origel a tomar una decisión contundente.

Juan José Origel junto a sus perrios Tom y Jerry / Instagram: @juanjoseorigel

“Me dijo quítame los perros de ahí y les dije no los voy a quitar, porque son perros que están educados para estar ahí. Aparte, es su casa y primero están ellos”, contó Origel.

Las conductoras del programa, junto con la cantante Lucía Méndez, apoyaron la decisión de Pepillo. Sin embargo, Shanik Berman no compartió la misma opinión. Berman expresó abiertamente su desagrado por los perros, argumentando que no le gusta su olor ni su comportamiento. “Tengo derecho a no quererlos. No me gusta su olor, ni que se me acerquen, ni que me laman… no me gustan los perros. Lo que pasa es que mis papás querían más a los perros que a mí. A mí no me gustan los perros”, comentó Berman en el programa.

Pepillo ama a sus perros. Tom y Jerry son su adoración

La anécdota de Pepillo Origel destaca su firme postura en cuanto a la prioridad de sus mascotas en su hogar. Para él, Tom y Jerry son una parte esencial de su vida, y su bienestar siempre estará por encima de cualquier otra consideración.

Hace unos años, el conductor fue téstigo de una balacera en Polanco, su mayor preocupación fueron sus mascotas. En redes se viralizó el video en el cual Pepillo rompió en llanto, entró en pánico y llamó: “Mis niños” a sus queridas mascotas. Aunque muchos internautas se burlaron del video, muchos otros lo defendieron por expresar gran afecto a sus amigos peludos.

