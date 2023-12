Poncho de Nigris desata polémica al decir que las mujeres no deben ganar más dinero que los hombres ¿Ay, qué?

Poncho de Nigris se vio envuelto en otra controversia al asegurar que los hombres tienen la obligación de ganar más dinero que las mujeres, pues considera que es una “ley de vida” que se debe seguir.

El comentario surgió durante un debate que tuvo el exparticipante de La casa de los famosos México y su esposa, Marcela Mistral, para el canal de YouTube Parejas Disparejas, en el que ambos hablaron sobre las diferencias que pueden surgir en un matrimonio.

Durante dicha conversación, el también actor sostuvo que las mujeres dejan de “admirar” a sus parejas cuando ellas comienzan a recibir un sueldo mayor, ya que, a su manera ver las cosas, los hombres suelen quedar como tontos ante el mundo.

“Si la mujer gana más que el hombre, al hombre lo ven como pe…. La mujer admira a un hombre que gana más que ella y un hombre que la cuida y la proteja, que la mantenga”. Poncho de Nigris

Pese a que Marcela intentó aclararle que una mujer deja de “engrandecer” al hombre cuando está de “mediocre” y incluso ejemplificó que puede haber malas rachas laborales, Poncho no cambió de opinión y afirmó que el esposo o novio tiene la tarea de “proveer”.

“Eso es ley de vida entre hombres y mujeres, si a mí me empieza a ir mal y empiezas a ganar más que yo, tú me vas a dejar de admirar, vas a decir este pendej* es un huev*n... En el hombre es una obligación porque nacimos con esa educación de mantener a la mujer y que no le falte nada, para nosotros es normal salir a cazar, salir a trabajar”, puntualizó.

Poncho de Nigris afirma que un hombre debe ser el proveedor de un hogar / Facebook: Poncho de Nigris

¿Poncho de Nigris está de acuerdo con que las mujeres trabajen?

Si bien no se mostró en contra de que las mujeres laboren, el polémico presentador manifestó que nunca deben ganar más que un hombre, pues eso les “resta poder”.

“Las mujeres también que trabajen, que padre que facturen y todo, y que pongan un porcentaje para la casa y suma, pero si fuera al revés que el hombre dejara de ganar dinero, la mujer lo deja de admirar”, apuntó.

Poncho de Nigris sí está de acuerdo en que las mujeres trabajen / Instagram: @ponchodenigris

Usuarios reaccionan

Las palabras de Poncho de Nigris se viralizaron en redes sociales y los internautas expresaron posturas muy divididas. Por un lado, algunos aseguraron que el histrión tenía razón, mientras que otros simplemente se burlaron de él.

“Poncho después de seguir al Temach”, “Mi admiración no se basa en su poder adquisitivo, sino en lo culto e inteligente que es”, “Es verdad”, “Las mujeres sienten que no necesitan a un hombre cuando ganan más”, “Es real”, señalaron algunos comentarios.

Poncho de Nigris causó mucha polémica con sus comentarios / Instagram: @ponchodenigris

Al momento, el polémico influencer no ha contestado a los señalamientos en redes sociales.