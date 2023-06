Poncho de Nigris es el quinto participante de LCDLFM; el resto de los famosos se anunciaran en el estreno

Cecilia Galeano y Mauricio Garza, serán conductores para la plataforma Vix

Hace unos momentos se llevó a cabo la conferencia de prensa de La casa de los famosos México en las instalaciones de Televisa.

Recordemos que el formato del proyecto, comenzó en Telemundo en Estados Unidos y Televisa adquirió los permisos para realizar la versión en México y la cual se podrá disfrutar el próximo domingo 4 de junio a las 3:30pm.

Entre los los conductores estelares que abrieron la conferencia, fueron: Galilea Montijo, quien conducirá las nominaciones los días miércoles y las galas de los domingos, Odalys Ramírez, quien estará a cargo del resumen cuatro días a la semana y Diego de Erice, conductor que acompañará a la famosa Galilea.

Conferencia de prensa de ‘La casa de los famosos México’

/ Liliana Carpio



De igual forma, presentaron a los conductores de plataformas digitales: Pablo Chagra, encargado de ser el host digital, Cecilia Galeano y Mauricio Garza, quienes darán detalles de lo que pasa dentro de la casa a través de la plataforma Vix.

Además, la conductora Montijo, expresó su sentir al ser parte del reality como presentadora, luego de haber sido ganadora de Big Brother VIP, hace 20 años.

“Es un gran regalo que me está mandando la vida, porque el lunes 5 de junio es mi cumpleaños, arrancamos el 4 de junio y para mí es un gran regalo. Estuve hace 20 años en el primer VIP y siempre creo en las coincidencias y en los regalos que te manda Dios. Me trae muchos recuerdos y en estos enlaces, me hicieron sentir lo que sentía hace 20 años y sin duda los medios de comunicación han cambiado y hoy en día las redes sociales se suman”.

Entre los los conductores estelares que abrieron la conferencia, fueron: Galilea Montijo

/ Liliana Carpio



Por otra parte, la producción de ‘La casa de los famosos México’ reveló a Poncho de Nigris, como quinto participante confirmado y el influencer mexicano confesó que será su último reality

“Tengo más experiencia, pero tengo menos tolerancia y la verdad es que con este reality me retiro...vamos a tratar de que la gente se divierta y que a través de este programa nos conozcan, vamos a tratar de no pelear, pero si se pasan de lanza voy a sacar a la fiera, pero sí seré muy transparente. Muchos dicen que soy muy mamón, pero no soy...me veo, porque estoy muy guapo”.

Finalmente, podremos disfrutar del reality a partir del domingo 4 de junio

/ Liliana Carpio



Por otro lado, Galilea Montijo aprovechó los comentarios de la prensa para aclarar que Paul Stanley no entró por ningún interés

“Aunque Paul Stanley es mi hermano, yo a partir del domingo soy la conductora nada más y soy imparcial, y no le voy a nadie. Paul fue confirmado desde diciembre y el casting de la casa no está basado en intereses”.

Finalmente, podremos disfrutar del reality a partir del domingo 4 de junio, donde los espectadores tendrán la oportunidad de ver 24/7 lo que están haciendo los famosos y será el mismo público, quienes decidan al ganador de los 4 millones de pesos.