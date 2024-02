Poncho de Nigris llama a Sergio Mayer el nuevo “Alfredo Adame": “Eres mañoso”

El pleito entre Sergio Mayer y Poncho de Nigris no cesa, pues la guerra de declaraciones entre ambos exintegrantes del team Infierno siguen al rojo vivo.

Todo comenzó cuando Wendy acusó públicamente a Sergio de haberse “querido aprovechar” de su fama al insistir en que le firmara contratos que al parecer solo lo beneficiaban a él. Estos señalamientos fueron negados por el actor, quien aseguró que solo le ha hecho ganar dinero a ‘la Perdida’.

Inesperadamente, esta afirmación provocó una guerra de declaraciones entre el exgaribaldi y Poncho. A palabras de Mayer, el exintegrante de MasterChef Celebrity “mal aconsejó” a Wendy para que ya no hiciera tratos con él.

Desde entonces, los dimes y diretes no han culminado, ya que hace unos días, Sergio Mayer confesó que Poncho de Nigris no es su amigo, ni siquiera lo considera un empresario, así como que él filtró el contrato que le habría dado a firmar a Wendy.

¿Qué le respondió Poncho de Nigris a Sergio Mayer?

De principio, las declaraciones de Sergio Mayer llegaron a oídos de Poncho y no dudó en contestar en el mismo video difundido en TikTok.

“Yo no vivo de mi esposa. Yo sí trabajo, rata, corrupta y lo saben. Investiguen los hechos, los hechos hablan más que mil palabras”. Poncho de Nigris

Sin embargo, no todo quedó ahí, ya que Poncho de Nigris publicó un video en su canal de YouTube, el cual le dedicó a Sergio Mayer para así darle carpetazo al asunto.

En este video de seis minutos de duración el regiomontano tachó al exgaribaldi de “mañoso” y de “sacar provecho de todo” ahora que no tiene trabajo.

También confirmó que fue él quien aconsejó a Wendy de no firmar nada con Mayer. No obstante, aseguró que no está en posición de hacer que las personas tomen una decisión.

Por esta razón, el famoso lamentó que el dinero cambie tanto a Sergio: “El dinero hace que te marees un poquito. Cuando hay dinero de por medio, contigo, Sergio, es mejor no hacer nada”.

Agregó: “A ti te gusta el debate, el conflicto. Acabaste mal con los Garibaldi. Acabaste mal con tus compañeros del team Infierno. ¿Por qué?, porque siempre quieres sacar provecho de todos los demás”.

Pese a toda la controversia, Poncho de Nigris culminó su video expresando que no le gusta quedarse callado. No obstante, recalcó que le desea lo mejor Mayer en su carrera política, sin antes considerar que es el nuevo Alfredo Adame.

“Te mando un abrazo. Te veo y me da gusto verte. Me dan ganas de abrazarte, pero ahorita, estás en una etapa de andropausia, de conflicto. Eres el nuevo Alfredo Adame que quieres hacer conflicto con todos porque no llamas la atención con tu trabajo”. Poncho de Nigris

Concluyó: “Asesoré a mis amigos para que no te firmaran porque eres un poquito mañoso, eres un viejo mañoso, sé que vas a entrar a la política y te deseo lo mejor en la política, pero eres mañoso”.

No cabe duda que Poncho fue contundente en sus declaraciones. No obstante, Sergio Mayer no se ha pronunciado respecto a las palabras de De Nigris, incluso, cuando el regiomontano lo etiquetó en el video.

Queda claro que en las semanas recientes Poncho de Nigris ha estado en polémica constante, primero con su mamá, luego con su esposa Marcela y ahora con Mayer. Sea como estrategia o por coincidencia, Poncho y Sergio siguen facturando con estas controversias.

